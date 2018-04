Aupair nasıl bulunur?

Yazın anneleri bir telaş sarar; çocuklar nasıl vakit geçirecek? Yaz okuluna mı yazdırsak, spora mı yollasak, yurt dışına kampa mı göndersek? Herkes bir arayış içinde. Bu konuda sizlere bir önerim var; aupair alın. Bunu deneyimleyen biri olarak söyleyebilirim ki bu sizin için de çocuğunuz için de şahane bir yaz olabilir...

Yazı: Selen Keçeli/Bebeğimle Elele



Bundan dört sene önce, ben de yaz tatilinde çocukların güzel zaman geçirmesi için arayış içindeydim. O sırada Aupair in Turkey’in kurucusu Huma Erkan ile tanıştım. Sayesinde aupair aldım ve çok mutlu bir yaz geçirdik. Üç aylık yaz tatilimizi Bodrum’daki evimizde geçirdiğimiz için aupair’imiz de bizimle Bodrum’da kaldı. Yaz sonunda çocuklarım hem çok daha akıcı İngilizce konuşuyorlardı hem kendilerine olan güvenleri artmıştı hem de başka bir kültürden bir kişiyi tanımış, onu evlerinde misafir etmiş, kaliteli vakit geçirmişlerdi. Bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmişlerdi! Artık bu konunun bağımlısıyım. Her sene evimizde farklı kültürlerden misafirlerimiz oluyor ve ailecek bu durumu çok seviyoruz. Tabii burada en önemli konu doğru seçim yapmak. Peki bu nasıl olacak? Sorularımı Huma Erkan cevapladı...



Aupair ne demek?

Aupair kelimesi aslında Fransızcadan geliyor. Kelime anlamı, eş değer. ‘Sizin ailenizden biri’ anlamında kullanılıyor. Tıpkı kuzeniniz, yeğeniniz gibi... Ama aupair sistemi İngiltere’den geliyor. 19’uncu yüzyılda endüstri devrimiyle beraber kadınlar iş hayatına girmeye başladı. Tabii evdeki çocuklara bakacak birilerine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Özellikle İngiltere’de aileler, şehir dışında kasabalarda, köylerde yaşayan yakın akrabalarının kızlarını yanlarına alarak hem onların okula gitmelerine imkan sağladılar hem de kendi çocuklarını güvenli kişilere baktırdılar ve iş hayatlarına devam edebildiler. Zamanla daha donanımlı insan arayışları başlayınca komşu ülkelerden de ablalar hem lisan öğrenmek hem de para kazanabilmek amacıyla İngiltere’ye gelmeye başladı. Bugün artık dünyanın her köşesinden her köşesine aupair’ler gidip aileler ile beraber yaşıyor, para kazanıyorlar.



Bir aupair Türkiye’ye nasıl geliyor?

Turist vizesi ya da öğrenci vizesi alarak gelebiliyor. Altı ay ya da daha uzun kalacak olanların çalışma vizesi alması gerekiyor. Aupair in Turkey nasıl kuruldu? Biz kızım doğduğu zaman yardımcı arayışına başladığımızda Yunanistan’da yaşayan dostlarımız sayesinde aupair sisteminden haberdar olduk. Onların vasıtasıyla ilk önce kızımıza Çek bir abla bulduk, kendisinden çok faydalandık. Ardından başka ablalar geldi farklı ülkelerden ve her biri de kızımın eğitimine çok faydalı oldu. Bunları yaşayınca ve araştırma yapınca bu işin bir derneğinin olduğunu, uluslararası bir organizasyon içinde yer aldığını gördük. 2009 yılında biz de IAPA (Internatıonal Aupair Asssociation/Uluslararası Aupair Derneği)’ya kabul edildik. Her yıl toplantılarına katıldık, ajanslarla birebir görüşmeye başladık. Amerika, Yeni Zelanda, İngiltere ve Almanya’dan ajanslarla anlaşmalar yaptık. Artık biz de Amerika’daki gibi teke tek adaylarla konuşmadan, ajanslara isteklerimizi standardize ederek yolluyoruz, bize uygun adayları eleyerek onlar öneride bulunuyor. Programın adını da ‘Aupair in Turkey’ koyduk.