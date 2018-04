Baba olduğumu anladığımda…

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Biz anneler için bebekle iletişim kurmak babalara göre çok daha kolay. İletişim çoğu zaman anne karnında başlıyor, doğumdan sonra ise daha da güçleniyor. Peki babalar ‘baba olduklarını’ ne zaman anlıyor, bebekleriyle ilk kez bağ kuruyorlar? Ünlü babalara bu deneyimlerini sorduk…

Yazı: Vecihe Sözeri



RAGIP SAVAŞ

‘Baba olmak beni daha iyi bir insan yaptı’

“Eşimin hamile olduğunu öğrendiğimde adını hala koyamadığım bir duygu yaşadım bir süre. Bu duygu sevinç, şaşkınlık, anlamsız bir kızgınlıkla karışıktı. Hamilelik sürecinde bütün kontrollerinde yanındaydım. Kızımın bir nokta halinden dönüşümünü büyük bir hayranlıkla izledim. Nil doğduktan sonra yaklaşık bir yıl kadar psikolojik bir şey yaşadım; adı, aşırı duyarlı baba sendromu! Evden ayrılamamak, onları bırakıp kısa da olsa bir yere gidememek, uykusuzluk... Daha çok zamansız kayıplar yaşayan insanlarda görülen kaybetme korkusu bu. Kızım 5-6 yaşlarına gelene kadar bu durum azalarak devam etti bende. Kızımla ilk iletişimim iki yaşlarında başladı. Algılaması, tanıması az da olsa kendini ifade etmeye başlamasıyla her şey farklılaştı. Emzirmek dışında, bir bebeğe annenin yaptığı her şeyi yaptım Nil’e. Zevk alarak, isteyerek elbette. Bu yüzden beni fark etmesi, iletişime geçmesi diğer baba-çocuk ilişkilerine göre daha erken oldu. Bundan da çok mutluyum. Yani ben çekimden ya da oyundan gelip kızını bir kere öpüp az iletişim kuran baba olmadım hiç. Bunu hem bilerek hem de isteyerek yaptım. Başka türlüsü benim için söz konusu bile olamaz çünkü. Onun büyümesini görmemek, ‘Ne zaman bu kadar büyüdü bu yahu?’ demek anlamsız geliyor bana. Her anını yaşamak istedim ve öyle yaptım. Şimdi de ilişkimiz harika; önce arkadaşıyım kızımın, sonra babası. Baba olmak beni daha hümanist ve daha iyi bir insan yaptı. Zaten çocuklara aşık olan ‘ben’den, şimdi onları daha iyi anlayan, kocaman dünyalarından birçok şey öğrenen ‘ben’e dönüştüm. Eşime bana böyle bir kız çocuğu verdiği için minnettarım…”