Bağışıklık sistemini güçlendirin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve onu enfeksiyonlara karşı korumak istiyorsanız, Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fazlı Yılmazer'in önerilerine kulak verin.

Anne sütü ile beslenen çocukların bağışıklıklarının daha yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Yılmazer, "Çocukluk çağında geçirilen hastalıklar ve uygulanan aşılar bağışıklık sisteminin gelişimine katkıda bulunur. Bağışıklık sistemi zamanla geliştiği için enfeksiyon hastalıkları en sık çocukluk çağında görülür. Bağışıklık sistemi; kötü beslenme, olumsuz çevre şartları, uykusuzluk, aşırı yorgunluk ve stresle beraber zayıflar" diyor ve şunları öneriyor:



• Doğumdan itibaren tüm aşılarını yaptırın.

• İlk altı ay sadece anne sütü verin.

• Düzenli ve dengeli beslenmesini sağlayın. Protein, karbonhidrat ve yağ içeriği dengeli ayrıca vitaminden zengin meyve ve sebze tüketimine dikkat edin.

• Ellerini düzenli ve sık yıkamasını sağlayın. El yıkamasının mümkün olmadığı durumlarda el dezenfektanı kullanın.

• Bol sıvı tüketmesini sağlayın.

• Sigara dumanından uzak tutun.

• Yeterli ve düzenli uyumasını sağlayın.

• Hasta kişi ve çocuklardan uzak tutun.

• Mecbur kalmadıkça kalabalık mekanlara sokmayın.

• Mevsimine uygun giydirin.

• Yaşına uygun ve düzenli spor yapmasını sağlayın.









