Banyo keyfi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uni Wogi şampuan, boya ve alerjen madde içermiyor.

Bebek bakım ürünleri markası Uni’nin 3-12 yaş arası çocuklara özel geliştirdiği Uni Wogi Saç ve Vücut Şampuanı ile çocukların banyo saatleri artık daha keyifli. Birbirinden farklı rengarenk ambalajları ve meyve aromalı kokuları ile eğlenceli bir banyo keyfi sunan Uni Wogi Saç ve Vücut Şampuanı, çocukların saç ve vücudunun özenle temizlenmesini sağlıyor.

Alkol, paraben, boya ve alerjen madde içermeyen, çocuk cildi ile uyumlu pH değerine sahip Uni Wogi Saç ve Vücut Şampuanı'nın fiyatı ise 7.90 TL