Şarkı, dans, ritim, eğlence, drama bir arada!

Bir çocuğun yaratıcılığı, doğadaki ritmi sezmekle başlar. Bütün sanatların temelinde doğa vardır. Doğadaki ritm çizgi ve renklerle anlatılırsa resim, sözcüklerle anlatılırsa tiyatro, hareketlerle anlatılırsa dans, düzenli seslerle anlatılırsa müzik olur. Siz de çocuğunuzun yaratıcılığını tetiklemek, sorgulama ve takım olarak çalışma becerisini geliştirmek isterseniz sizi es-ta-ta Performans Atölyesi ile tanıştıralım. es-ta-ta Performans Atölyesi, çocukların kendilerini ritim, müzik ve dansla ifade ederken grupla birlikte hareket edebilmelerini ve performanslarını sergileyebilecek becerilerini bir hikayenin başrolündeyken gerçekleştirmelerini hedefliyor. “Bir etkinlik süresi içinde bir konu el alınarak, öğrencilerin şarkı söylemesi, dans etmesi, ritim aletlerini çalarken eğlenmesi ve eğlenirken öğrenmesi fikri içinde, ritim, müzik, dans becerileriyle drama, konuşma, grup çalışması, orkestra, performans becerilerini öğrencilere 'sahne üzerinde' öğretmeyi amaçladık“ diyen es-ta-ta'nın atölyelerine bireysel veya grup olarak katılmak mümkün. Detaylı bilgi için:

www.estata.org

atolyestata@gmail.com

Facebook: es-ta-ta performans atölyesi



