Bir çocuğun yaratıcılığı,
doğadaki ritmi sezmekle başlar. Bütün sanatların temelinde doğa
vardır. Doğadaki ritm çizgi ve renklerle anlatılırsa
resim, sözcüklerle anlatılırsa tiyatro,
hareketlerle anlatılırsa dans,
düzenli seslerle anlatılırsa müzik olur. Siz de
çocuğunuzun yaratıcılığını tetiklemek, sorgulama ve takım
olarak çalışma becerisini geliştirmek isterseniz sizi es-ta-ta
Performans Atölyesi ile tanıştıralım. es-ta-ta Performans
Atölyesi, çocukların kendilerini ritim, müzik ve dansla ifade
ederken grupla birlikte hareket edebilmelerini ve performanslarını
sergileyebilecek becerilerini bir hikayenin başrolündeyken
gerçekleştirmelerini hedefliyor. “Bir etkinlik süresi içinde
bir konu el alınarak, öğrencilerin şarkı söylemesi, dans
etmesi, ritim aletlerini çalarken eğlenmesi ve eğlenirken
öğrenmesi fikri içinde, ritim, müzik, dans becerileriyle drama,
konuşma, grup çalışması, orkestra, performans becerilerini
öğrencilere 'sahne üzerinde' öğretmeyi amaçladık“ diyen
es-ta-ta'nın atölyelerine bireysel veya grup olarak katılmak
mümkün. Detaylı bilgi için:
www.estata.org
atolyestata@gmail.com
Facebook: es-ta-ta performans atölyesi