Uzmanlar 'çocuklarınızı doyurmayın, besleyin' diyor! Peki sağlıklı bir kahvaltıda neler olmalı, beslenme çantası nasıl hazırlanmalı?

(DHA)

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken, Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer, kahvaltı ve beslenme çantası hazırlamada annelerin yaptığı yanlışlıklara dikkat çekti. Çocuklara "Yeter ki yesin de ne yerse yesin" zihniyetiyle kahvaltılık yerine hazır kek, poğaça, bisküvi, meyve suyu verildiğini belirten Uşarer, "Bu ürünler yüksek miktarda yağ ve kalori içerir. Çocuklarıninsülin düzeyini bozar. Çocukların doyması değil doğru beslenmesi önemli. Kek, poğaça verilecekse bunlar da ev yapımı olmalı" dedi.Okulların açılmasıyla birlikte ebeveynlerin de yeni sorumluluklar eklendiği bir döneme girdiğini belirten İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Uşarer, "Bu sorumluluklardan biri çalışan anne babaların mesaisi başlamadan çok önce derse girmek zorunda olan çocukların sağlıklı beslenmeleri" dedi, uyarı ve önerilerde bulundu. Çokerken kalkmaları yüzünden pek çok öğrencinin yaşları ne olursa olsun ısrarlara karşın kahvaltı yapmayıp anne babalarını üzdüğünü kaydeden Uşarer, "Böyle olunca da anne babalar çocukları aç kalmasın diye onların beslenmesinde hata yapıyor. Yaptıkları hatalar alışkanlığa, beslenme tarzına dönüyor ve başta obezite ile yüz yüze geldiklerinde acısınıbirlikte çekiyorlar" diye konuştu.Uşarer, okul döneminin çocuğun yeni eğitim sürecine dahil olmasıyla beraber yeni arkadaşlar edinerek daha fazla sosyalleşmesi için fırsat yarattığını, bu dönemde çocukbeslenme alışkanlıklarını kazanacağı için ailenin tutumunun da önem taşıdığını söyledi. Yeterli ve dengeli beslenen çocukların öğrenme yeteneği, dayanıklılık ve kendilerinegüvenlerinin de arttığını kaydeden Uşarer, şunları söyledi:"Çocuğunuz evden kahvaltı yapmadan çıkıyorsa bir bardak süt içmesini, beraberinde 2-3 ceviz yemesini sağlayın. Daha sonra ise yanına vereceğiniz bir peynirli sandviç ile kahvaltıyı tamamlamış olur. Süt yerine taze sıkılmış meyve suyu, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek ya da ev yapımı börek kahvaltıyı çeşitlendirir. Çocuğunuzunbeslenme çantasında mutlaka meyve bulunsun. Beslenme çantası hazırlarken yapılan en büyük hatalardan biri çocuğun öğün aralarında tüketmesi için koyulan hazır paketli ürünlerdir. Hazır kek, tuzlu kraker, bisküvi, çikolata, gofret gibi ürünler yüksek miktarda yağ ve kalori içerir. Bu besinler kan şekerinin hızla yükselmesine ve ani düşmesine neden olur. Sonuçta insülin seviyelerinde bozulmaya, diş çürüklerine, yüksek kalori içermelerinden dolayı obeziteye neden olmaktadır. Kek, poğaça, bisküviler ev yapımı olmalı."