Doç. Dr. Taşkesen’in iştahsızlığa neden olan beslenme hatalarını düzeltmek için sıraladığı önerilere kulak verin:
• Bebeği kaşıkla tanıştırırken kaşığı öncelikle üst dudağın altına değdirin.
• Kendi yemek istediğinde özgür bırakın.
• Besleyen kişi ile bebek arasında uyum olması, besleyen kişinin sabırlı ve hoşgörülü olması çok önemli.
• Kendi istediğiniz kadar değil, bebeğin veya çocuğun yiyebileceği kadar küçük miktarlarda başlayın ve artırarak sunum yapın.
• Çocuğu sevmediği yiyecek için zorlamayın. Aynı yiyecek bir süre sonra tekrar denenebilir.
• Yemek saatleri düzenli olmalı, sofra alışkanlığı mutlaka oluşturulmalı.
• Bebeklerin mama sandalyesinde oturtularak beslenmesi ve masanın kenarında aile ile beraber olması hem görsel hem de sosyal açıdan bebeği geliştirir.
• Elinizle tabakla arkasında dolaşmayın.
• Aralarda iştahını kesebilecek besinler ile ödül olarak şeker veya çikolata gibi tatlı besinler vermeyin. Bu konuda tutarlı olun.
• Az yemek yiyen çocuklar için öğünleri artırın ve öğünün içeriği zenginleştirin.
• Yemeği tabakta sunun ve kendi yemesi için teşvik edin.
• Yemekleri gerekirse çocuğun ilgisini çekecek şekilde süsleyin.
• Çocuğa besinlerin yararlarını oyunlarla anlatın.
• Yemek sırasında çocuğun veya bebeğin dikkatini dağıtan reklam, telefon, tablet ve video kullanmayın.
• Kalabalık ortamda veya arkadaşları ile yemek yemesi çocuğu olumlu etkiler. Bu açıdan bazı çocuklarda kreş ve anaokulları iyi bir çözüm olabilir.
• Eksikliği saptanan vitamin ve mineralleri yerine koyun, gereksiz vitamin ve mineral desteğinden kaçının.