Bebeğinizin iştahsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, “Günlük pratikte karşılaşılan iştahsız çocukların çoğunda altta yatan ciddi bir problem yoktur. İştahsız çocukların önemli bir kısmında sebep besleme hataları olsa da olguların yüzde 1-2’sinde ciddi iştahsızlık nedenleri bulunur” diyor.

Doç. Dr. Taşkesen’in iştahsızlığa neden olan beslenme hatalarını düzeltmek için sıraladığı önerilere kulak verin:



• Bebeği kaşıkla tanıştırırken kaşığı öncelikle üst dudağın altına değdirin.

• Kendi yemek istediğinde özgür bırakın.

• Besleyen kişi ile bebek arasında uyum olması, besleyen kişinin sabırlı ve hoşgörülü olması çok önemli.

• Kendi istediğiniz kadar değil, bebeğin veya çocuğun yiyebileceği kadar küçük miktarlarda başlayın ve artırarak sunum yapın.

• Çocuğu sevmediği yiyecek için zorlamayın. Aynı yiyecek bir süre sonra tekrar denenebilir.

• Yemek saatleri düzenli olmalı, sofra alışkanlığı mutlaka oluşturulmalı.

• Bebeklerin mama sandalyesinde oturtularak beslenmesi ve masanın kenarında aile ile beraber olması hem görsel hem de sosyal açıdan bebeği geliştirir.

• Elinizle tabakla arkasında dolaşmayın.

• Aralarda iştahını kesebilecek besinler ile ödül olarak şeker veya çikolata gibi tatlı besinler vermeyin. Bu konuda tutarlı olun.

• Az yemek yiyen çocuklar için öğünleri artırın ve öğünün içeriği zenginleştirin.

• Yemeği tabakta sunun ve kendi yemesi için teşvik edin.

• Yemekleri gerekirse çocuğun ilgisini çekecek şekilde süsleyin.

• Çocuğa besinlerin yararlarını oyunlarla anlatın.

• Yemek sırasında çocuğun veya bebeğin dikkatini dağıtan reklam, telefon, tablet ve video kullanmayın.

• Kalabalık ortamda veya arkadaşları ile yemek yemesi çocuğu olumlu etkiler. Bu açıdan bazı çocuklarda kreş ve anaokulları iyi bir çözüm olabilir.

• Eksikliği saptanan vitamin ve mineralleri yerine koyun, gereksiz vitamin ve mineral desteğinden kaçının.

