Beta enfeksiyonuna dikkat!

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Okulla enfeksiyon sezonu aynı zamanda başlamasın!

Sonbaharın ılık yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte açık alanların yerini daha kapalı ve kalabalık ortamlar almaya başladı. Kalabalık ortamlarla birlikte artan beta enfeksiyonunu ve bu enfeksiyondan korunmak için yapılması gerekenleri Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birol Saral’dan öğrendik.

Halk arasında Beta Mikrobu olarak bilinen ve en çok 5-15 yaşları arasında görülen beta enfeksiyonlarının solunum yoluyla yayıldığını ve çok bulaşıcı olduğunu belirten Uzm. Dr. Saral; ‘Enfeksiyon zamanında, hızlı ve uygun tedavi edilmezse hayati sonuçlar doğurabilir. Beta enfeksiyonu olan bireyin genellikle burun deliklerinin ön kısmında bolca bu ajan bulunur. Yakın temasta bulunduğu aile ve okul arkadaşlarına kolayca bulaştırır. Özellikle süt, dondurma, günlük yiyecekler, yumurta ve yumurta ile yapılmış yiyeceklerde yoğun bulunur’ diye konuştu.

Beta tanısı ve tedavisi

Hekimin şüphelenmesi ve testler yardımıyla "Beta" tanısı konulur. Sonuçları 45 dakika içerisinde alınabilen boğazdan alınan salgının incelendiği bir testle ön tanı konularak; tedavi süreci hemen başlatılabilir. İlk etapta yapılan testin sonucu pozitifse hemen penisilin tedavisine başlanır; ancak mutlaka boğaz kültürü alınmalıdır. Sonucuna göre uygun antibiyotik seçilir.

Tedavi edilmezse…

Eğer tedavisi yapılmaz veya gecikilirse erken veya geç komplikasyonlara neden olabilir;

Erken komplikasyonları: Streptokok enfeksiyonunun yayılması, genellikle ilk haftada olur, bunlar, bölgesel lenfnodlarının (beze) iltihaplanması, orta kulak iltihabı, sinüzit, az görülen zatürre, mastoidit, septisemi (kana karışması), kemik iltihabı ve toksik şok sendromu ile kendisini gösterebilir.

Geç komplikasyonları: Akut romatizmal ateş ve böbrek iltihabıdır.



Beta salgınından korunmak için bunlara dikkat!

• Dönem dönem boğaz kültürü yaptırın.

• Genel hijyen kurallarına dikkat edin.

• C vitamini tüketimini artırın.



