Çocuğunuzun okul başarısı kitap okumayı ne kadar sevdiğiyle de doğru orantılı… Okuma sevgisi aşısının ilk dozunu ise bebeklikte yapmak ve bu alışkanlığı rutin olarak günlük hayatın içine dahil etmek gerekiyor.

Yazı: Güzide Yülek



''Bebeğinize kitap okumak; daha sonraki yaşlarında bağımsız okuma yeteneklerini geliştirmesi ve kitap okumayı sevmesi için yapacağınız en büyük yatırım.''

YER VE ZAMAN ZOR DEĞİL

Yetişkinlerin çoğu “Ne okuyorsun?” diye sorulduğunda çoğunlukla “Kitap okuyacak zamanım olmuyor” yanıtını verebilir. İşte çocuğunuzun gelecekte bu cevabı vermesini istemiyorsanız kitap okuma alışkanlığını edinmesi için de zaman yaratmayı bilmelisiniz. Çocuğunuz küç��kken nereye giderseniz gidin sevdiği kitap ve dergileri yanınıza alın. Araba yolculuğu sırasında o arkada bebek koltuğunda otururken bile verin eline resimli kitabına baksın, size orada neler yazıyor anlatsın. Daha büyük yaşlardaysa okusun. Yemekten sonra dinlenirken ya da yatmadan önce kitap için mutlaka zaman ayırın. Bu sırada siz de kendi dergilerinizi, kitaplarınızı alıp okuyun. Unutmayın, çocuklar önlerindeki en yakın örneği taklit eder. Siz ne kadar kitap okumayı severseniz, çocuğunuz da sizden ilham alacaktır.

Okumayı sevmek, başarıya giden yolda en önemli kilometre taşlarından biri. Okul öncesi resimli kitabı seven çocuk, ilkokula başlayıp okumayı öğrendiğinde minik bir kitap kurdu olma yolunda hızla ilerliyor. Her çocuk elbette kendine özel; kimi okumayı erken çözüyor kimi ağır ağır ama emin ilerliyor. Okumayı sevmesi ve iyi bir kitap okuru olması için elbette sizin de bir ebeveyn olarak almanız gereken minik önlemler var. Dahası tüm yükü sadece okula bırakmak yerine, evdeki rol modeli olarak siz de uygun kaynaklar konusunda kolları sıvamalısınız. Anaokulu öncesi için kilometre taşlarını oluşturmak adına evde mini bir kütüphane oluşturarak çocuğun ilgisinin kitaplıkta olmasını sağlayabilirsiniz. Odasına kuracağınız mini kitaplıkta yaşına uygun resimli hikayeler iyi bir adım olabilir. Gelin, kitap kurdu bir çocuk yetiştirmenin ilk adımlarını ne zaman ve nasıl atmanız gerektiğine dair ipuçlarına göz atalım.

Neden bebekken başlamalı?

Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar aktif anlatıma maruz kalanların akranlarına oranla avantajlı olduğunu ortaya koyuyor. Bunun için en iyi yol, okuma dili… Bebeğinize kitap okumak; daha sonraki yaşlarında bağımsız okuma yeteneklerini geliştirmesi ve kitap okumayı sevmesi için yapacağınız en büyük yatırım. Ayrıca ne kadar çok kitap okursanız okul öncesi okuma problemlerini o kadar çabuk çözümlersiniz. Çünkü okuduğunuz her kitap büyük bir sözlük kaynağıdır aslında. Bu sözcükleri anlamlarını ve nasıl kullanılacağını kitaplar sayesinde öğrenecektir.

NE ZAMAN VE NASIL OKUMALI?

Okul çağındaki çocuğun programı yoğun olduğundan müzik dinlemek ya da spor yapmak, okumadan kaytarmak için bir yol olabilir. Sakın bu oyuna gelmeyin, onun sizi atlatmasına da izin vermeyin. Ev içinde okuma saati belirleyebilirsiniz. Günde 30 dakikanızı hem siz hem de çocuğunuza okuma saati olarak belirleyin. Bu kadarlık zaman dilimi bile hiç okumamaktan iyidir. Sürekli yapılan her davranış da bir süre sonra alışkanlığa dönüşür, unutmayın. Hatta çocuğunuza küçükken yaptığınız stratejileri kullanın. Önce kitap okuyun ardından kitapla ilgili sohbet edin. Ucu açık sorular sorun mesela… İlkokulun ilk yıllarında çocuğunuzun size kitap okuması hayli önemlidir. Onu teşvik etmek için bir sayfa o okusun, bir sayfa siz okuyun. Çocuğunuz okurken hata yaparsa düzeltme konusunda dikkatli olun. Her hatasını düzeltip cesaretini kırmayın.

Bebeklik dönemi

Evet, bebeklik dönemi kitap okuma alışkanlığı ve sevgisi edindirmek için harika bir dönemdir. Bir yaşına kadar olan dönemde bebeğinizle birlikte resimli kitapları karıştırın, onlara bu resimlere uygun hikaye anlatın. Konuşmayı bilmese de sizin ses tonunuza göre o da kendince bir şeyler anlatmaya çabalayacaktır. Ayrıca sayfaları çevirmesine izin verin. Sevimli hayvan resimleri olan sayfaları okşaması için önderlik edin.