Bırakın kendi hikayesini yazsın

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Çocuklar eksikleri söylendiği zaman değil, artıları söylendiği zaman motive oluyor. Onun her şeyi ile mükemmel olduğunu görün, ona onay verin, güvenin ve bırakın yolunu çizsin.

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Birçoğumuz anne ya da baba olduktan sonra “Keşke bu işin bir okulu olsaymış” dedik çünkü bu rollerin bir evcilik oyunundan çok farklı olduğunu ancak içine girince fark ettik. Belki anne-babaların toplu olarak gidip kayıt yaptıracakları okullar yok ama günümüzde anne-baba koçlarının öğrenmek isteyenlere anlatabileceği çok şey var. Hatta onlar size belki de bu işin aslında o kadar ‘ciddi’ olmadığını, daha rahat ve huzurlu yaşanabileceğini, rahat bırakılan çocukların kendilerini daha güzel gerçekleştireceklerini anlatabilirler. Bu konuda ailelere rehberlik yapanlardan biri de Gönül Marmara… Çocuk gelişimi ve ardından turizm işletme eğitimi alan, yıllarca insan kaynakları yöneticiliği yapan ve insanlarla iletişim içinde olmayı çok seven Gönül Marmara, şu anda aile koçluğu, üniversite öğrencileri için kariyer koçluğu ve bireysel koçluk yapıyor. Yaptığı işi ‘Anne-babalara yol gösteren, onların kendilerini fark etmelerini sağlayan bir rehber’ olarak tanımlıyor. Kendisi ile Benzamanı adlı merkezdeki ‘Pozitif Ebeveynlik’ konulu seminerinin ertesinde buluştuk ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik.



Zamane çocukları anne ve babalarını daha mı çok zorluyor?

Bizim zamanımızda anneler iki terlik atıyor, işi bitiriyordu. Otorite olması gereken bir şey ve bu davranış o zamana göre belki de doğruydu ama şartlar değişti. O zaman internet, bilgisayar, bu kadar çok televizyon, yani algıyı açacak bu kadar çok faktör yoktu. Biz sokakta ip atlarken, evcilik oynarken öğreniyorduk. Oysa şimdi çocuklar oturdukları yerden dünyayı avuçlarının içinde tutuyor, her şeyi biliyorlar. Anne-babaların onlara yetişmesi çok zor oluyor.



Siz anne-babalara bu çocuklarla beraber yürümeyi mi öğretiyorsunuz?

Öğretmek demeyelim; yol göstermek, çocukları anne-babaya, anne-babayı da kendilerine göstermek, sonra kendi metotlarını kendilerinin belirlemesine imkan vermek. Çünkü hiçbir anne ve babanın tarzı birbiri ile aynı olamaz. Çocukları yetiştiren anne babalardır ve çocuklar da bunu yansıtır. Bugünün anne-babaları da kendi anne-babalarını yansıtıyorlar. Önemli olan kendi çocuklarını yetiştirirken de bunun farkında olmaları… Pozitif ebeveynlik dediğimiz işte bu. Cezayla değil, ödüllendirme ile çocuğu pozitife çekerek onu daha iyi bir gelecek hazırlamaya yöneltmek. “Sınavlarda neden 100 değil de 80 aldın” diyerek değil de “80 almışsın, tebrik ediyorum, biliyorum ki daha yaş çok önemli. Çocuk tamamen ona bakım verenleri, etrafındaki kişileri görüyor. Sonrasında kendisi hatırlamasa bile beden bunları hatırlıyor, hücreler de hatırlıyor, bilinçaltı da hatırlıyor ve bu kodlar asla silinmiyor. 0-3 yaşta neler söylendiği, neler yapıldığı, nasıl davranıldığı, el kol hareketi, sözler; hepsi kalıyor. 3-6 yaş arasında da geri kalan yüzde 80 oluşuyor. Yani ana karakter altı yaşa kadar oluşuyor. Altı yaşından sonra bu sefer sosyal öğreticiler ve dış öğreticiler işin içine giriyor; arkadaşlar, okul ve televizyon gibi…



Çocuklarımıza kodlamalar atmamak için ne yapabiliriz?

Önce kendinizdeki kodları fark etmelisiniz. Ben utangaç bir anne isem eğer, kolay kolay iletişime giremiyorsam çocuğuma da bu kodu aktarabilirim. Örneğin bugün benim doğum günümdü ve kutlamalardan dolayı utandığımı fark ettim. Sonra ‘Ben bu kodlamayı nereden aldım?’ diye düşündüm. Belki de bana çocukken ‘Ne gerek var bu kadar büyütmene, alt tarafı doğum günü kutlanıyor’ denmiş olabilir. Oysa bu benim kutsandığım gündür ve kutlamak benim hakkım. Ben bu kodlamayı fark etmezsem çocuğuma da aktarabilirim.



Hep bize atılan kodları mı aktarıyoruz?

Genelde bize yapılanı yapıyoruz ama kendimiz yeni kodlar da yaratabiliyoruz. Örneğin anne ya da baba bir diğerini örnek gösteriyor. ‘Senin baban da duymaz’, ‘Senin annen de anlamaz, annene çekmişsin’ gibi sözler söylüyor. Çocuğa ona benzediğini söylüyoruz ve bilinçaltı bunu kabul ediyor. Bilinçaltı hayal ile gerçeği birbirinden ayırt edemiyor, ona ne söylerseniz onu kabul ediyor. Çocuğa o olumsuz özellik kodlanmış oluyor. Pozitif ebeveynliğin bir maddesi de ne söylediğinizi, nasıl söylediğinizi bilmek ve fark etmek. Kendi eksiklikleriniz ya da birlikte yaşadığınız insanların eksiklikleriyle çocukları tanımlamak değil, çocuklarınıza onların zaten mükemmel olduklarını söylemek önemli. Oldukları halleriyle onlar mükemmeller ve oldukları kadarıyla en iyisini yapıyorlar. Ama çocuklarımızdan beklentimiz çok yüksek. 100 alamayacak çocuktan 100’ ü bekliyor olmak annenin bir kodlaması… Diğer çocuklarla kendi çocuğunu karşılaştırması, kendi çocuğunun gerçeğini, kapasitesini, isteklerini, tarzını görememesi annenin kodlamalarının sonucu. Bir çocuk üç saat test çözebilir, bir başkası bir saat sonra sıkılabilir. Bir çocuk doktor ya da avukat olabilir, çünkü ezberi kuvvetlidir. Ama ezberi kuvvetli olmayan çocuğa avukat olmayı dayatırsanız o çocuk o mesleğe sahip olamaz.



