Bırakın kirlensin!

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Hijyen takıntısının diyabete sebep olabileceğini biliyor muydunuz?

Bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, kir-toprak içinde oynamaları engellenen çocukların, ileride alerji ve diyabet hastalığına yakalanma riskinin artabileceğini gösterdi.



Tip 1 diyabet hastalığı, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor. Bu hastalıkta, bağışıklık sisteminin vücudu bakterilere karşı koruyacağına pankreasta insülin üreten hücrelere saldırması sebebiyle ortaya çıkıyor.



Diyabet 1 hastalığına daha 4 yaşındayken yakalanan Salla Holopaine, her yemekten önce kandaki şeker oranını ölçmek ve insülin iğnesi yapmak zorunda. Helsinki Üniversitesi'nden Prof. Mikael Knip, dünyada hızla artan 'diyabet 1' hastalığını hijyen takıntısı ile açıklıyor. Profesöre göre, çocuklar giderek daha az bakteri ile karşı karşıya geldiği için, hayatın ilk yıllarında oluşması gereken bağışıklık sistemleri düzgün gelişmiyor.



Prof. Mikael Knip başkanlığındaki bir ekip, Rusya ve Estonya ile Finlandiya'da seçtikleri bazı çocukları takip ederek alerji ve diyabetle ilgili durumların inceliyor. Bilim insanları, Finlandiya sınırının hemen yanı başındaki Rus toprağı Karelia'da 'diyabet 1' hastalığının 6 kat daha az görüldüğüne dikkat çekerek bunun da hijyen konusundaki alışkanlığa bağlı olabileceğini belirtiyor.



(CİHAN)