Biraz toplu mu, yoksa obez mi?

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Çocuklarda obezite günümüzde en çok rastlanan kronik hastalıklarından biri!

Çoğu anne “Benim çocuğum sadece biraz toplu” deyip geçse de obezite günümüzde en çok rastlanan kronik hastalıklarından biri! Çocuklarda obezite hakkında merak edilenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan’a sorduk.



Obez bebek kime denir? Obezite nasıl anlaşılır?

Alınan enerji harcanan enerjiden fazla ise çocuklar kilo alır. Bu kilolar vücutta depolanır ve vücuttaki yağ dokusu artar. Depolanan yağ dokusu giderek birikir ve kronik bir hastalık olan önce şişmanlığa ve sonrasında da obizeteye yol açar. Obezite olup olmadığı doktor ve diyetisyen tarafından belirlenir. Çocuğun boy kilo endeksleri hesaplanır. Büyüklerde boyun karesi kiloya bölünerek beden kitle indeksi hesaplanır. Çıkan rakamın 25’in üzerinde olması şişmanlığın başladığını, 30 ve üzeri olması obeziteyi işaret eder. Çocukta ise her yaşta cinsiyete bunun değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır.



Obezite önlenebilen bir durum mu? Genetik mi?

Çocukta kilo problemi oluştuysa genetik faktörler ve çevresel faktörler bir aradadır. Genetik faktörleri değiştirme şansımız yok. Ama çevresel faktörleri değiştirebiliriz. Okul hayatını, beslenme şeklini, evdeki ruh halinş ve alışkanlıklarını bir bütün olarak değiştirmemiz gerekebilir. Ama bunu aniden yapamayız. Çocuk kilolu diye ‘Sen kilolusun hadi şu diyeti yap, bu diyeti yap’ demek çok yanlış bir davranış. Böyle yöntemler sonuç vermez.



Çocuğa düzenli beslenmeyi nasıl öğretebiliriz?

Eğer çocuk kilolu ise, doktor da sizi bu konuda uyarıyorsa bu durumda öncelikle aile bireylerinin kendi beslenmelerini düzeltmesi gerekiyor. Yani ‘önce kendi maskesinizi takın, sonra etrafınızdakilere yardım edin.’ Annenin düzenli beslenmeyi öğrenmesi çocuğun da ondan görüp bu düzeni benimsemesi gerekiyor. Mesela çocuk tatlı ihtiyacını doğal meyvelerle karşılamalı, tatlı börek çörekler yerine tost yemeli. Tabii çocuk arkadaşlarıyla birlikte olduğunda arada bir fast food da yiyebilir. Yüzde 70-80 doğru beslendiği zaman yüzde 20’yi tolere edebilir. Yüzde 100 doğru beslenmeyi büyükler bile başaramıyor ama doğruların çoğunlukta olması sağlanmalı.

