Boşanma ve çocuk

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Düğününüzde ‘evet’ derken ya da çocuk planları yaparken aklınızda boşanmak yoktu elbette. Ama şimdi duygularınız boyut değiştirdi ya da yaşananlar/yaşanamayanlar sizi boşanma noktasına getirdi. Peki, ne yapacaksınız? Cevap bulmak için hem bu tecrübeyi yaşamış annelere hem de Uzm. Psk. Tuğçe Er’e danıştık.

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



Çocuğunuz varsa ve her ne sebeple olursa olsun boşanmaya karar verdiyseniz, zorlu bir süreç sizi bekliyor. ‘Bunu ona nasıl söyleyeceğiz?’den tutun, ‘kiminle kalacak, kimi, ne zaman görecek, bu durumdan hayatı nasıl etkilenecek?’ gibi onlarca soru ve sorun kafanızı meşgul edecek. Ama panik yapmayın; uzman önerilerine ve deneyimli anne tecrübelerine kulak verin!



ÇOCUĞA NASIL SÖYLENMELİ?

Uzmanlar, bu kararı açıklarken anne-babanın birlikte olması gerektiğinin altını çiziyor ve çocuğa yapılan açıklamalarda net ve açık olmak gerektiğini söylüyor. Bu yüzden kafa karışıklığı ve güvensizlik yaratacak sözlerden uzak durmalı ve çocuğunuzun bundan sonraki süreçle ilgili kaygı duymaması için elinizden geleni yapmalısınız. Uzm. Psk. Tuğçe Er, “Artık eskisi kadar iyi anlaşamıyoruz, aramızdaki sorunları çözemedik ve ayrılmaya karar verdik denilebilir” diyor ve ekliyor: “Anne ve baba olarak çocuğunuzu yine eskisi

gibi çok sevmeye devam edeceğinizi mutlaka söylemelisiniz. ‘Eskisi gibi yanında olacağız ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz, ancak artık iki ayrı evde olacağız’ şeklinde

açıklamalar yapılabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar bu durumdan kendilerini sorumlu tutabiliyor. Hatta yaramazlık yaptıkları için bu duruma sebep oldukları gibi mantıksız inanışlara sahip olabiliyor. Bu nedenle anne-babanın bu kararında çocuğun hiçbir sorumluluğu olmadığı iletilmeli.”

