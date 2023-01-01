23 Nisan’da çocuğunuza çifte bayram yaşatacak hediye alternatifleri TakaTuka’da!

Eğlenceli ve şık tasarımlarının yanında özel teknoloji ile üretilen tabanları sayesinde çocuk ayak gelişimini destekleyen Crocs ve Stride Rite hediye alternatifleriyle, 23 Nisan’da çocuğunuza çifte bayram yaşatın…Çocuk ayakkabıları ürün segmentinde lider konumda yer alan ve dünyaca ünlü pek çok ayakkabı markasını tüketicilerine aynı platformda sunan TakaTuka.com’da, çocukların ayak sağlığını destekleyen, rengarenk ve rahat modellerin yer aldığı, Crocs ve Stride Rite markalarıyla, bu 23 Nisan çocuğunuzu mutlu edecek pek çok hediye alternatifine yüzde 10 indirim avantajıyla sahip olabileceksiniz.Marvel ve Disney kahramanlarının süslediği birbirinden eğlenceli modellerin yer aldığı Stride Rite ve Crocs koleksiyonunda, çocuğunuzun zevkine göre bir alternatif mutlaka bulacaksınız.Minik kahramanınız için şık bir hediye alternatifi olacak olan, Stride Rite Web Slinger’ın Marvel’in en sevilen kahramanı Örümcek Adam’dan esinlenilmiş şık tasarımı, terlemeyi önleyen örgü astarı, kaymaz dış yüzeyi ve konforlu tabanı sayesinde çocuğunuz kendini gerçek bir süper kahraman gibi hissedecek.Minik kızınız için güzel havaların vazgeçilmezi olacak Crocs CC Ariel Clog’un Deniz KızıAriel baskılı tasarımı, ekstra hafif ve konforlu özel kauçuk tabanı ile kızınız kendini prensesler gibi hissederken, herkesin gözü kızınızda olacak.Disney’in sevilen çizgi karakteri Rapunzel’i, çocuğunuzun ayağına Stride Rite Rapunzel MJ ile getireceksiniz. Stride Rite Rapunzel MJ’nin rahatlık ve havalandırma sağlayan antimikrobiyal file kısımları ve ışıklı şık tasarımı ile minik prensesinizin vazgeçilmezi olacak.Dünyada milyonlarca çocuğun severek izlediği Disney Pixar Cars filminin en meşhur karakteri olan Şimşek McQueen tasarımına sahip olan Crocs CC Lightning McQueen Clog’un, karanlıkta parlayan deseni, ultra rahatlık ve hafiflik sağlayan Croslite™ tabanı ile çocuğunuz kendini gerçek bir yarışçı gibi hissedecek.TakaTuka.com’un tüm yeni sezon ürünlerinden haberdar olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.TakaTuka.com adresini ziyaret edebilir ya da TakaTuka.com’un Facebook adresi olan; www.facebook.com/TakaTuka takip ederek güncel kampanya ve etkinliklerden haberdar olabilirler.