Büyük adımların izinde!

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Çocukların taklit etme, öğrenme yeteneği o kadar yüksek ki yapabildiklerine şaşırmamak elde değil. Kimi yepyeni karakterler, kimi annesi gibi dekupe yapıyor! Kimiyse babasıyla birlikte sahneye çıkıp illüzyon gösterisi sergiliyor. Bu ay sanat ruhlu anne ve babaların izindeki çocukların peşine düştük.

Pınar-Ege Bek

Annesinin atölyesinde geliştirdiği el yeteneğiyle yepyeni karakterler yaratan Ege, sekiz yaşında. Evdeki atölye odasının duvarında duran resimlerinde anne-babasını bile kendine göre yeniden tasarlamış, farklı karakterlerle bir dünya çıkartmış ortaya. Belki de gelecekte bir ‘Ben10’ de o yaratır. Belli mi olur?



Pınar Bek el işlerine merakından dolayı takip ettiği yayınlardan öğrendiklerini zamanla evde oğluyla ve arkadaşlarıyla denemeye başlamış. Bu uygulamalardan o kadar fazla keyif almış ki deneyimlerini daha fazla çocukla paylaşmaya karar vermiş. Ve evinde bir atölye kurmuş. Doğal olarak tüm atölyelerin başlıca konuğu oğlu Ege. El beceresini ve hayal gücünü kullanabildiği bu atölyeler onun en büyük keyiflerinden biri haline gelmiş. Üstelik Sünger Bob, Angry Bird çizmek istemediği için şimdi kendi karakterlerini yaratıyor. Annesi kısıtlanmaktan hoşlanmayan bir çocuk olduğunu söylüyor Ege’nin; “Algısı inanılmaz, görsel hafızası mükemmel diyebilirim. Ege için kurallar çok sıkıcı, mümkün olsa tüm kuralların dışına çıkmak ister. Okulda, evde, sosyal hayatta olan kurallar belki de onun sanata, çevreye olan ilgisini arttırıyor. Uzaydan, bilimden, teknolojiden, tüm icatlardan ve son olarak da Yunan mitolojisinden inanılmaz keyif alıyor.” Bundan dolayı onun yaptığı tüm kutularda, resimlerde; kedisi, kuşu, çiçeği kendine has. Ayrıca kesip yapıştırmaya, kartlar hazırlamaya da bayılıyor. Fotoğraf çekmeye de merakı olan Ege’nin bu konuda en sevdiği şeyse Lego’lardan yarattığı figür ve mekanların fotoğraflarını çekmek. Annesi onun kendini geliştirmesi için mümkün olduğunca farklı şeyler denemesi konusunda onu cesaretlendirmeye çalıştıklarını çünkü ne kadar çok şey denerse, ileride ne istediğini o kadar kolay bulacağına inanıyor. Ege büyüdüğünde ne olacağına henüz karar vermemiş ama illa bir cevap vermesini istiyorsak macera dolu bir mesleği olacağını yazmamızı istedi! Onun gezmekten en keyif aldığı yerler ise; Özgürlük Parkı ve Göztepe Parkı. Özellikle fıskiyeler açıldığında suların altında koşturmaya bayılıyormuş. Bağdat Caddesi’ndeki Vapiano ise çıkışlarda verdiği şekerler yüzünden favorisi. NumNum’da ise yemek gelene kadar verilen eğlenceli malzemeler sayesinde listesine giriyor. Bu arada Pınar Bek’in sahibi olduğu TikTuk Atölye, eylül ayı itibariyle ev ortamından çıkıyor Kozyatağı’nda bir dükkana taşınıyor. Seval Uzun’la birlikte yeni bir konsept geliştiren Bek, burada çocuklar ve yetişkinler için farklı atölyeler yapmaya hazırlanıyor. Meraklılarına duyurulur!

