Sıcak yaz günleri için çocuğuna rengarenk bikiniler, mayolar, şapkalar, almak isteyenler, yalnızca Türkiye’den değil, Amerika’dan da kolaylıkla alışveriş yapma imkanına sahipler





Çocuğunun yaz gardırobu için Amerika’dan alışveriş yapmak fakat bunun için uzun bir yolculuk yapmak istemeyen annelerin imdadına Amerikadaniste.com yetişiyor. Amerika’da satışa sunulan rengarenk bikiniler, mayolar, şapkalar ve elbiselere Amerikadaniste.com sayesinde kolaylıkla ulaşabilir, siparişinizi verip birkaç günde Türkiye’deki adresinizde olmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik tüm alışverişiniz boyunca Amerikadaniste.com’un uzman üye hizmetleri ve operasyon ekibinden yardım alabilirsiniz.Amerikadaniste.com, Amerika’daki internet sitelerinden online alışveriş yapmak isteyen internet kullanıcılarına, Amerika’da bir posta adresi sağlıyor ve üyelerinin bu adrese gelen paketlerini Türkiye’deki adreslerine yönlendiriyor. Farklı internet sitelerinden birden fazla sipariş veren üyelerin paketleri Amerika’daki adreslerine ulaştığı zaman hesaplarına tanımlanıyor ve üyelere e-mail ve SMS yoluyla paketlerinin Amerika’daki adreslerine ulaştığına dair bilgilendirme mesajı gidiyor.Bekledikleri paketler posta kutularına ulaştıktan sonra üyeler, Türkiye adreslerine yönlendirmek istedikleri paketleri seçerek, online olarak gönderim emri veriyorlar. Birden fazla paketin birlikte gönderilmesi, kargo ücretlerinin de daha avantajlı olmasını sağlıyor. Üyeler, Amerikadaniste.com’da “Gönder” butonuna bastıkları gün paketler kargoyla yola çıkıyor ve 2-3 iş günü içerisinde Türkiye’deki adreslerine teslim ediliyor.