Çocuğunuz çok sık mı hastalanıyor?

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Titiz annelerin çocuklarının daha sık hastalandığını biliyor musunuz?

Sonbahar/kış döneminde çocuklarda en sık görülen hastalıklar arasında soğuk algınlığı (nezle), grip, bademcik, farenjit ve kulak iltihapları, küçük çocuklarda ise larenjit yer alıyor. Acıbadem Ataşehir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Asuman Akça, özellikle de yuvaya gitmeyen ve evde çok hijyenik koşullarda bakılan titiz annelerin çocuklarının okul veya yuvaya başladıktan hemen sonraki dönemde sık hastalandığına dikkat çekiyor. Bağışıklığı yeterince gelişmediği için yuvadaki diğer arkadaşlarından bulaşan hastalıklar, bu çocuklarda ateş ve öksürük, geçmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Çocuklarda 200’ü aşkın soğuk algınlığı yapan virüs bulunduğunu belirten Dr. Asuman Akça, sağlıklı çocuklarda üst solunum enfeksiyonlarının bir hafta içinde kendiliğinden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Hastalık döneminde bunlara dikkat!

• Gereksiz ilaç vermeyin.

• Bol bol sıvı desteği yapın.

• Taze meyve ve meyve suyu içirin.

• Yatak istirahatı yapmasını sağlayın.

• Eğer alerjisi yoksa ve doktor da öneriyorsa bitki çayları ve bal içirmeye çalışın.





