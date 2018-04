Çocuğunuz farklı öğreniyor olabilir...

Okulda anlatılanları öğrenmeden geliyor, okumakta zorlanıyor, ödevlerini unutuyor ya da yapmaya bir türlü başlayamıyor ve sizi çıldırtıyor. Sinirlenmeyin; bunu bilerek isteyerek yapmıyor. Çocuğunuzun düşünce ve öğrenme sistemi diğerlerinden farklı ve tek istediği onu anlayıp desteklemeniz...

İlkokula başlamak her çocuk için çeşitli sorunlar içeriyor. Ancak bazı çocuklar için her şey çok daha zor... O güne kadar her yönüyle normal görünen, aile içinde hiçbir sıkıntısı olmayan, hatta söylediği akıllıca laflarla büyüklerini şaşırtan, ancak ilkokula başladıktan sonra sorunlar yaşamaya başlayan bu çocuklar için ‘özel öğrenme güçlüğü’ ihtimalini mutlaka düşünmek gerekiyor. Oysa genelde aileler bu durumda önce öğretmeni sonra çocuğu suçlamaya başlıyor, bu arada elinden hiçbir şey gelmeyen ve kendisinden istenilen okul başarısını gösteremeyen çocuk ne için suçlandığını bile bilmeden acı çekmeye başlıyor. Uzun yıllar öğrenme psikolojisi ile ilgilenen ve son on yıldır kişisel deneyimlerinden de yola çıkarak özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklara eğitim Prof. Dr. Münire Erden, aslında çok yetenekli ve yaratıcı olan bu özel çocukların fark edilmemesi ya da örselenmesi halinde ergenlikle beraber istenmeyen yönlere gidebileceklerini vurguluyor. Prof. Dr. Erden, bu çocukları şöyle tanımlıyor: “Düşünme ve öğrenme biçimleri çoğunluktan farklı olan ve bu özellikleri ile okullarda verilen geleneksel eğitimden yeterince yararlanamayarak akademik yaşamlarında başarısız olan, sahip oldukları yetenekleri, sevecenliği ve yaratıcılığı ortaya koymakta zorluk çeken çocuk ve gençler…” Günümüzde görülme sıklığının yüzde 20’ lere yaklaşmış olması, her 20 kişilik sınıfta dört çocuğun özel öğrenme güçlüğü çektiğini ortaya koyuyor. İlköğretime başlama yaşının 66 aya düşmesi ile beraber aileler öğrenme güçlüğü belirtileri ile artık daha erken karşılaşıyor. Belirtilerin erken fark edilmesi ve çocuğa verilecek desteğin erken başlaması ise onun akademik hayatı için büyük bir avantaja dönüşüyor. Destek deyince tek akla gelmesi gereken ise eğitim… Çünkü disleksinin başka ilacı yok.

İlk belirtiler...

Özel öğrenme güçlüğü başlığı altında güçlük çekilen konular çocuktan çocuğa farklılık gösterse de sıklıkla okumada güçlük (disleksi), yazmada güçlük (disgrafi) ve matematikte güçlük (diskalkuli) oluyor. Ancak Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü genellikle disleksi kavramı ile ifade ediliyor. Prof. Dr. Münire Erden, herhangi bir zihinsel sorunu, duyma ya da görme engeli olmadığı halde okuma yazmada zorluk çeken bir çocuk için ilk akla gelmesi gerekenin disleksi olduğunun altını çiziyor. Zeka ile bir ilişkisi olmayan disleksi, normal ve normal üstü zekalı çocuklarda görülüyor. Özellikle sol ve arka beyinde meydana gelen bir fonksiyon bozukluğu olan disleksi hakkında, doğuştan gelse de travmaya bağlı ortaya çıksa da nedeninden çok neler yapılmasını önemseyen Prof. Dr. Erden şunları söylüyor: “Çocuk iyi bir okuldaysa, sınıfın yüzde 50-60’ı verilen eğitimden yararlanıyor ancak o öğrenemiyorsa öğretmeni suçlamak yerine önce kendi çocuğumuza bakmamız gerekiyor. Ne yazık ki annebabalar bunu yapmıyor. Kendi çocuğumuza çok güvendiğimiz için sorumluyu hep dışarıda arıyoruz. Belki de bu yüzden öğretmenler de bu çocukları hırpalıyor. Bazen de öğretmen böyle bir çocuğu çok hoş görüyor ve çocuk ilkokulu bitirip ortaokula geçtiğinde hiçbir şey öğrenememiş oluyor. Oysa bu çocukların akademik başarıları için özellikle birinci ve ikinci sınıfta fark edilip eğitim desteği almaları çok önemli.” Disleksiklerin yaklaşık yüzde 12-14’ünde aynı zamanda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) da görülüyor ve çocuklar genellikle sadece DEHB için tanı ve tedavi alıyorlar. Ancak DEHB tedavisi çocuğun öğrenme sorununu çözmüyor.