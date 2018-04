Çocuğunuz sizin aynanız...

Sorgulayan, düşünen bireyler ancak düşünen ve sorgulayan anne-babalar tarafından yetiştiriliyor. Çocuğunuzun nasıl bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız, siz de öyle davranın. Çünkü o büyürken sizi örnek alıyor.

Yazı: Seçil Kılıç/Seninle



Uzmanlar uyarıyor; "çocuğunuza koşulsuz sevgiyle yaklaşın. cezalandırmayın. Arkadaşı değil anne-babası olun."

‘Her anne-baba çocuğu için en iyisini ister; en iyi okullarda okumasını, en iyi mesleklere sahip olmasını ve en önemlisi de ahlaklı, doğru, sorumluluk sahibi ve mutlu biri olmasını. Ancak her ne kadar niyeti doğru olsa da anne baba yaptıkları hatalarla çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremeyebiliyor. Oysa işin sırrı çocuğun tamamen bizim birer aynamız olduğunu fark etmekten geçiyor. Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Çocuğunuzun nasıl bir birey olmasını istiyorsanız, önce siz öyle biri olun. Çünkü o sizi örnek alıyor” diyor.

O, sizin eseriniz.

Bir çocuk doğduğunda genetik yapısı ailesinden aldığı mirasa göre belirleniyor. Genetik özellikleri çocuğun zeka yapısının 100-110 arasında olmasına imkan sağlıyorsa, iyi beslenme ve yeterli uyaranlarla çocuğun zekası en üst limitine 110’a ulaşabilir. En kötü koşullardaysa bu oran 100’de sınırlı kalır. Anne-baba sunduğu imkanlar ve çocuğa verdiği uyaranlarla çocuğun zekası kadar karakteri üzerinde de büyük paya sahip. Çünkü çocuk anne-babayı her anlamda örnek alıyor.

Anaokulu öncesi dönem çok önemli

Çocukların en hızlı öğrendikleri çağ 0-4 yaş aralığı. Bu dönemde dış dünyası büyük oranda sadece anne babası ve varsa arkadaşlarıyla sınırlı olan çocuk ailesi ona ne öğretirse onu kesin doğru olarak algılıyor. Anaokuluyla birlikte sosyal hayata ilk adımını atan çocuk, çevresel etkileri almaya başlıyor. Ancak çocuğun yaklaşık 10 yaşına kadar örnek aldığı asıl karakterler anne ve baba sonrasındaysa yakın akrabalar ve arkadaşları oluyor.

Öfkede aileden öğreniliyor

Çocuk beynini bilgisayara benzeten Prof. Dr. Dökmen, “Anne-baba öfkeli ve saldırgan tavırlarıyla çocuğa kötü örnek olur” diyor. Her ailede eşler arasında zaman zaman tartışma yaşanabilir. Ancak bu durumda öfkenin kontrolü önemli. “Öfke değil, ifade şekli sorun yaratır diyen” Dökmen, “Annebaba çocuğun önünde kavga ettiyse, yine çocuğun önünde barışmalı. Eşler arasındaki öfke hali sürekli ve şiddetliyse mutlaka uzman desteğine başvurulmalı” diyor.