Yalan söyleme hastalığı 'Mitomani' genellikle 16 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Kişi kendi yalanına hem karşısındaki hem de kendini inandırıyor... Peki, mitomani nasıl tedavi ediliyor?

Çoğunlukla bir dürtü kontrol bozukluğu olan ve halk arasında ‘yalan söyleme rahatsızlığı’ olarak bilinen ‘Mitomani’nin tedavisi mümkün. Mitomani hakkında bilgi veren Acıbadem Ankara Hastanesi Psikoloğu Bülent Baykal, “Mitomani rahatsızlığı olan kişi, çevresindeki insanlara amacı olmadan ve sebepsiz bir şekilde yalan söylüyor. Zamanla bu durum ileri boyutlara ulaşabiliyor ve uydurduğu bu yalanlara kendisinin inandığı bile görülebiliyor.” diyor.

16 yaşından sonra ortaya çıkıyor

Mitomani denen yalan söyleme durumu genellikle 16 yaşından itibaren kendini göstermeye başlıyor. Mitomaninin normal yalan söylemeden farklı bir durum. Kişi, yalan söylüyor, kafasında bir şeyler kuruyor ve bunu devam ettiriyor. Bu durumların hepsi bir süreklilik içinde gerçekleşiyor. Söylenen yalanlara karşı taraf inanmaya başladığı anda da yalan söyleyen kişi, daha fazla zevk almaya başlıyor.

Ailenin tavrı önemli

Bu tarz davranışların genellikle anne baba tutumları ile meydana geldiğini ve söylendikçe alışkanlığa da yol açabildiğini belirten Psikolag Baykal, “Çocuk engellendiğinde yalan bastırılıyor, bir süre sonra daha tehlikeli bir şekilde yeniden görülebiliyor. Bu noktada anne babalar çocuğun yalanına karşılık ceza vermek yerine, açıklayıcı bir üslup kullanmalı” diyor.

Yalanı ortaya çıkınca öfkeleniyor

Mitomani rahatsızlığı bulunan kişi söylediği yalanları bir senaryo çerçevesinde uyguluyor. Kişi, hem kendisini inandırıyor, hem de karşısındaki insana bu durumu aşılamaya çalışıyor. Yalanı çok iyi manipül e edebiliyor ve yalanı fark edildiğinde veya biri bu durumu yüzüne vurduğunda ise, “Hayır, ben yalan söylemiyorum” deyip o ortamdan uzaklaşabiliyor. Sadece bununla da kalmayıp öfkeli, agresif tavırlar sergileyebiliyor. Bunu da bazı kişilik bozukluklarından muzdarip kişilerin daha çok yaptıkları görülüyor.

Tedaviye ikna edilmeli

Kişilik bozukluklarına ek olarak mitomani rahatsızlığı olan kişiler kendisinde bir sorun olmadığını düşünüyor. Bu konuda kişinin yakınlarına önemli bir görev düştüğünü vurgulayan Baykal,”Bir sorun olduğunu genellikle yakınları fark eder ve bu durumda yapılması gereken en önemli şey; çok fazla üstüne gitmeden, onu tedaviye ikna etmeye çalışmaktır. Etrafınızda bu tür insanlar ile karşılaşıyorsanız onları eleştirmek yerine uzmandan yardım almalarını sağlayın.” diyor.