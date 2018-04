Çocuğunuzda laktoz intoleransı varsa...

Laktoz intoleransında süt tüketimi kesinlikle bırakılmamalı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Özellikle laktoz intoleransı rastlanan çocuklarda süt tüketimi kesinlikle bırakılmamalı, aksine yarım çay bardağı ile başlayıp her gün artan oranlarda süt düzenli olarak başka besinlerle birlikte tüketilmelidir" dedi.



İnanç, yaptığı yazılı açıklamada, süt ya da süt ürünlerine hassasiyet olarak bilinen laktoz intoleransı nedeniyle çocuğun beslenmesinden sütün çıkarılmasının önemli vitamin eksikliklerine yol açacağını belirtti.



Laktoz intoleransından korunmak için çocuğa süt içme alışkanlığının da kazandırılması gerektiğini vurgulayan İnanç, "Çocukluk döneminde düzenli süt tüketimi alışkanlığı olmamasından kaynaklanan laktoz intoleransı, her gün miktarı artırılarak içilen süt ile giderilebiliyor" ifadesini kullandı.



İnanç, sütün insan vücudunun her gün alması gereken dört temel besinden birisi olduğuna işaret ederek, çocukluk dönemi itibarıyla düzenli alınmadığında gelişim bozukluğuna yol açtığı gibi, laktoz şekerinin vücutta parçalanamaması sonucu oluşan laktoz intoleransına da sebep olduğunu kaydetti.



"Laktoz intoleransı, 5 kişiden birinde karşımıza çıkmaktadır"

Laktoz intoleransının çocukluk döneminde süt içme alışkanlığı edinmemiş vücutlarda daha sık gözüktüğünü belirten İnanç, şu bilgiyi verdi:

"Uzun süre süt tüketmemiş kişilerde sütün içerdiği laktozun sindirimini sağlayan enzimler salgılanma yeteneğini kaybetmeye başlar ve laktoz intoleransıyla karşılaşılabilir. Türkiye'de maalesef yeterince süt tüketilmediği için bu sorun 5 kişiden birinde karşımıza çıkmaktadır."



İnanç, sütte bulunan iyot, demir, çinko, folik asit, B-12, B-6, E ve A vitamin ve minerallerinin eksikliğinin çocukların zihinsel gelişimini direkt etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Özellikle laktoz intoleransı rastlanan çocuklarda süt tüketimi kesinlikle bırakılmamalı, aksine yarım çay bardağı ile başlayıp her gün artan oranlarda süt düzenli olarak başka besinlerle birlikte tüketilmelidir. Ebeveynler çocuklara düzenli olarak süt içme alışkanlığı kazandırmak için aromalı sütlerden yararlanabilirler. Aynı zamanda anne ve babaların çocukların yanında süt içmeleri ve bu konuda rol model olmaları da alışkanlık edinme sürecine katkı sağlayacaktır." (AA)