Tatil demek eğlenmek, dinlenmek, rahatlamak ve
keyifli zaman geçirmek demek. Yazın gelmesi ve okulların kapanmasıyla çocukların
stresli ve yorucu eğitimlerini bitirip tatil yapmak istemeleri de bir ihtiyaç.
Karnesinde düşük notlar olsa bile çocukların tatilde dinlenmesi ve eğlenmesi
gerektiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven, “Başarısız
olduğu dersleri sürekli çocuğunuza hatırlatıp, tatilden mahrum etmeyin, keyifle geçireceği zamanları ona zehir etmeyin. Bunun yerine çocuğunuzla birlikte akademik
başarısını arttırmak için çalışma programı hazırlayabilirsiniz. Çocuğun
gelişimsel ve akademik durumuna göre tatilde olduğunu göz önünde tutarak oyun
oynamaya uzun süre zaman ayırmanız gerekir. Öğrenme sadece masa başında soru
çözerek olmaz. Çocuklar oyun oynayarak öğrenir. Bu nedenle çocuğunuza oynayarak
öğreneceği etkinlikler seçebilirsiniz” diyor. İşte Güven'den ailelere tatil için aktivite önerileri:
Öğrenme yalnızca masa
başında olmaz
- Aile içi ilişkileri
güçlendirmesi ve çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesi açısından
çalışan anne-babalar için tatil bulunmaz bir fırsattır. Tüm ailenin
oynayabileceği oyunlar oynanabilir.
- Çocuğunuzla birlikte eğlenceli
aktiviteleri deneyebilirsiniz. Mesela bisiklete binme, uçurtma uçurma,
şehirde günübirlik turlar, top oynama, yürüyüş yapma, balık tutma, yüzme,
akran gruplarının olduğu akraba ziyaretlerine gitme, piknik, müze ve ören
yerlerine geziye gitme, tiyatro ve konsere gitme gibi etkinlikler
düzenleyebilirsiniz.
- Çocuklar önce anne
babalarını model alır. Eğer siz eve geldiğinizde televizyon seyredip internet
ve bilgisayar oyunlarını çok oynayıp kitap okumazsanız, çocuğunuzdan da tam
tersi davranışların yapmasını beklemeyin. Çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız
birlikte kitapçıya gidin ve herkes kendine uygun olan kitabı alarak birlikte
okuma saati yapabilirsiniz. Okuduğunuz sayfaları birbirinize anlatabilirsiniz.
- Evde boş kalan çocuk
yapacak bir şey bulamayınca televizyon seyretmek, bilgisayar veya interneti
kullanmak isteyecektir. Bilgisayar ve televizyon başında günlük en fazla 2
saatten kalınması konusunda sözleşme yapabilirsiniz.
- Evde olduğu saatlerde
sıkılmaması için çocuğunuzun yaşına ve gelişimine uygun olarak ev
sorumlulukları verebilirsiniz. Birlikte yemek, pasta veya börek
pişirebilirsiniz. Bu onların hem büyüdüklerini hem de evde bir birey olarak yer
aldıklarını pekiştirir.