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Çocuğunuzla bol bol oyun oynayın!

Yaz tatili çocuğunuzla daha fazla zaman geçirebilmeniz için bulunmaz bir fırsat... Çocukların oyun oynayarak öğrendiğini unutmayın ve oyunun gücünden yararlanın.

Tatil demek eğlenmek, dinlenmek, rahatlamak ve keyifli zaman geçirmek demek. Yazın gelmesi ve okulların kapanmasıyla çocukların stresli ve yorucu eğitimlerini bitirip tatil yapmak istemeleri de bir ihtiyaç. Karnesinde düşük notlar olsa bile çocukların tatilde dinlenmesi ve eğlenmesi gerektiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven, “Başarısız olduğu dersleri sürekli çocuğunuza hatırlatıp, tatilden mahrum etmeyin, keyifle geçireceği zamanları ona zehir etmeyin. Bunun yerine çocuğunuzla birlikte akademik başarısını arttırmak için çalışma programı hazırlayabilirsiniz. Çocuğun gelişimsel ve akademik durumuna göre tatilde olduğunu göz önünde tutarak oyun oynamaya uzun süre zaman ayırmanız gerekir. Öğrenme sadece masa başında soru çözerek olmaz. Çocuklar oyun oynayarak öğrenir. Bu nedenle çocuğunuza oynayarak öğreneceği etkinlikler seçebilirsiniz” diyor.  İşte Güven'den ailelere tatil için aktivite önerileri:

Öğrenme yalnızca masa başında olmaz

  • Aile içi ilişkileri güçlendirmesi ve çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesi açısından çalışan anne-babalar için tatil bulunmaz bir fırsattır. Tüm ailenin oynayabileceği oyunlar oynanabilir.
  • Çocuğunuzla birlikte eğlenceli aktiviteleri deneyebilirsiniz. Mesela bisiklete binme, uçurtma uçurma, şehirde günübirlik turlar, top oynama, yürüyüş yapma, balık tutma, yüzme, akran gruplarının olduğu akraba ziyaretlerine gitme, piknik, müze ve ören yerlerine geziye gitme, tiyatro ve konsere gitme gibi etkinlikler düzenleyebilirsiniz.
  • Çocuklar önce anne babalarını model alır. Eğer siz eve geldiğinizde televizyon seyredip internet ve bilgisayar oyunlarını çok oynayıp kitap okumazsanız, çocuğunuzdan da tam tersi davranışların yapmasını beklemeyin. Çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız birlikte kitapçıya gidin ve herkes kendine uygun olan kitabı alarak birlikte okuma saati yapabilirsiniz. Okuduğunuz sayfaları birbirinize anlatabilirsiniz.
  • Evde boş kalan çocuk yapacak bir şey bulamayınca televizyon seyretmek, bilgisayar veya interneti kullanmak isteyecektir. Bilgisayar ve televizyon başında günlük en fazla 2 saatten kalınması konusunda sözleşme yapabilirsiniz.
  • Evde olduğu saatlerde sıkılmaması için çocuğunuzun yaşına ve gelişimine uygun olarak ev sorumlulukları verebilirsiniz. Birlikte yemek, pasta veya börek pişirebilirsiniz. Bu onların hem büyüdüklerini hem de evde bir birey olarak yer aldıklarını pekiştirir.
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