Yaz tatili çocuğunuzla daha fazla zaman geçirebilmeniz için bulunmaz bir fırsat... Çocukların oyun oynayarak öğrendiğini unutmayın ve oyunun gücünden yararlanın.

Tatil demek eğlenmek, dinlenmek, rahatlamak ve keyifli zaman geçirmek demek. Yazın gelmesi ve okulların kapanmasıyla çocukların stresli ve yorucu eğitimlerini bitirip tatil yapmak istemeleri de bir ihtiyaç. Karnesinde düşük notlar olsa bile çocukların tatilde dinlenmesi ve eğlenmesi gerektiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven, “Başarısız olduğu dersleri sürekli çocuğunuza hatırlatıp, tatilden mahrum etmeyin, keyifle geçireceği zamanları ona zehir etmeyin. Bunun yerine çocuğunuzla birlikte akademik başarısını arttırmak için çalışma programı hazırlayabilirsiniz. Çocuğun gelişimsel ve akademik durumuna göre tatilde olduğunu göz önünde tutarak oyun oynamaya uzun süre zaman ayırmanız gerekir. Öğrenme sadece masa başında soru çözerek olmaz. Çocuklar oyun oynayarak öğrenir. Bu nedenle çocuğunuza oynayarak öğreneceği etkinlikler seçebilirsiniz” diyor. İşte Güven'den ailelere tatil için aktivite önerileri:



Öğrenme yalnızca masa başında olmaz