Çocuğunuzu obeziteden korumak için bunları yapın

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Çocuğunuzu obeziteden korumak için poğaça, kek gibi hacmi küçük, kalorisi büyük gıdalardan uzak durarak işe başlayabilirsiniz!

Çağımızın en ciddi sağlık problemlerinden biri olan obeziteyle savaş ne yazık ki artık çocukluk çağında da ciddi bir probleme dönüşmüş durumda. Okulların başladığı bu dönemde kantinlerde hangi ürünlerin satılacağının karmaşası sürerken obezite problemi yaşayan çocukların ailelerinin dikkat etmesi gerekenleri Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik.

İşte dikkat etmeniz gerekenler:

• Çocuğunuzda obezite problemi varsa çok düşük kalorili diyetlerden kaçının. Bu tür diyetler onun büyümesi ve gelişmesine engel olabilir.

• Ekmek arası atıştırmalıklardan uzak tutun.

• Yemek yerken efor harcayabileceği salata gibi besinleri tercih edin.

• Televizyon karşısında yemek yemesine izin vermeyin.

• Daha fazla hareket edebileceği alanlara yönlendirin. Fiziksel güç harcayacağı oyunlar oynatın.

• Poğaça, kek gibi hacmi küçük; kalorisi büyük besinlerden uzak tutun.

• Kuru meyvelerden çok taze meyveleri verin.

• Süt ve yoğurttan zengin beslenmesini sağlayın. Çünkü bu besinler yağ yakım hızını artırır.

• Öğünlerinde mutlaka salataya yer verin.

• Gazlı içeceklerden ve hazır meyve sularından uzak tutun.

• Patates kızartması gibi yağ oranı çok yüksek öğünleri seviyorsa; kumpir gibi yine patates içeren ama daha az yağlı besinlere yönlendirmeye çalışın.

• Ders çalışırken dikkati dağılmasın düşüncesiyle ona yemek taşımayın. Gelecekte yemek yemeden konsantre olamamasına yol açabilirsiniz.

