Çocuk Müzikalleri Festivali

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Çocuk Müzikalleri Festivali 24 Ocak’ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde...

Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün saat 13.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde. Pinokyo’dan Çizmeli Kedi’ye, Sevimli Periler’den Oyuncaklar müzikaline kadar birçok temsili sahneleyecek olan Tiyatro Alkış tüm müzikallere kendi yorumunu katarak çocukları eğlendiriyor.



Program:

24 Ocak Pazar 13.00’de Pinokyo Müzikali

25 Ocak Pazartesi ve 31 Ocak Pazar 13.00’de Mavişler Uzayda Müzikali

26 Ocak Salı 13.00’de Çizmeli Kedi Müzikali

27 Ocak Çarşamba 13.00’de Sevimli Periler Müzikali

28 Ocak Perşembe13.00’de Bir Kümes Müzikali

30 Ocak Cumartesi 13.00’de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler