Keskin bakışlı farları, çarpıcı ön ızgara tasarımı, gösterişli duruşu ile yeni Toyota RAV4 göz kamaştırıyor. Bu tip otomobillerde ister istemez sürücü de havaya giriyor, kendine güveni geliyor. Hele bir de çocukluysanız…

Annelerin daha önceki sayılarda da bahsettiğim gibi çocuk ile baş başa ilk yola çıkışları büyük tedirginlik yaşatır. Bildiğin her şey siliniverir. Bu yüzden aileye yeni gelen bireyle birlikte otomobiller değişmeye başlar. Beklentiler farklılaşır. Herkes bütçesi el verdiğince en güvenli arayışa başlar. Yeni RAV4 bu arayışta olanların ilk dikkate alması gereken otomobillerden.Geniş iç mekan ve bagaj hacmi ile rahatlayın rahatlayabileceğiniz kadar. Çünkü artık bir çanta asla hayat kurtaramaz. Bir müddet sadece sizin taşıyacağınız scooter ve binilmeyen bisikletler için geniş alanlar gerekiyor.Yeni RAV4, sürücü odaklı kokpitiyle dikkat çekiyor. Sürücü koltuk arkası yüksekliği 30 mm ve oturma bölgesi uzunluğu 20 mm artırılan yeni RAV4’ün destekleri fazlalaştırılarak daha konforlu bir yolculuk garantileniyor. Benim boyumda bir kadın için şahane bir konfor.İlk defa 1994 yılında üretilen RAV4 bu yıl 20 yaşında! Bu yaşın tüm güzel özelliklerini üzerinde taşıyor. Genç, trendi, hızlı, aynı zamanda çekici… Yeni RAV4’te en dikkat çekici yeniliklerden biri ise yukarı doğru açılan bagaj kapağının otomatik ve kademeli olmasının yanı sıra sürücünün boyuna göre hafızalı olarak kontrol edilebiliyor olması. Ayrıca, Entegre Dinamik Sürüş Sistemi’ne sahip RAV4 ister kuru ister karlı veya ıslak yollarda ve tüm zeminlerde güvenli sürüş sunuyor. Yol kuru olsa bile, aracın kaymaması için önlem alıyor.Ve elbette direksiyondan kumandalı AM/FM radio, CD/ MP3 çalar, Bluetooth ile kablosuz cep telefonundan görüşme yapma ve müzik aktarımı, cep telefonundan müzik dinleme ve çalma listesinden seçim yapabilme, araç bilgisi, USB girişi ile iPod gibi mobil cihazlara bağlantı ve şarj imkanı, entegre geri görüş kamerası özelliklerini içeren 6.1 inç’lik renkli dokunmatik ekranıyla ‘Toyota Touch’ yenilenen RAV4’te de eğlenceli sürüşü hayata geçiriyor.