Minnie Mouse'un renkli stili ile Tuba Ünsal'ın tasarımları "Minnie by Koton" koleksiyonunda buluşuyor!





Efsanevi Disney karakteri Minnie Mouse, ikonik stili, capcanlı ve farklı tarzıyla Koton’a ilham kaynağı oldu. Disney’in Türkiye’de ilk defa bir tasarımcı ve markayı bir araya getirerek gerçekleştirdiği Minnie by Koton koleksiyonun parçaları Tuba Ünsal’ın dokunuşlarıyla şekillendi.Tasarımlarının modelliğini Tuba Ünsal, kızı Sare Pilevneli ve Minnie ile gerçekleştirdi. Her yaştan kız çocuk, genç kız ve bir yanı hep çocuk kalmış kadınlar için hazırlanan Minnie’den ilham alan Minnie by Koton koleksiyonu Kasım’da Koton mağazalarında!Tuba Ünsal’ın Minnie’nin ikonik stilinden ilham alarak tasarladığı elbiseler, günlük giyime eğlence katıyor. 90’lı yılların trendlerini, şık ve casual parçalarla buluşturan Minnie by Koton koleksiyonunun en favori parçalarını Minnie’nin vazgeçilmezi puantiye desenli elbiseler oluşturuyor. Minnie Mouse ikonlu bomber ceketler, Minnie motifli bol kesim elbiseler, Minnie Mouse iğneleri ile zenginleşen sportif çizgili tişörtler, salopet etekler, sweatshirt ve gömlekler detaylarıyla fark yaratıyor. Minnie armalı bol kesim tişört ve sweatshirt’ler, beyaz boyfriend ve poplin gömlekler, Minnie yamalı jean pantolon ve kısa volanlı eteklerle 90’lı yılların kolej ruhunu yeniden canlanıyor.Koleksiyonda Minnie’nin en sık giydiği renkler kırmızı ve beyazın yanı sıra; siyah, antrasit ve grinin tonları da yer alıyor. Koleksiyon için özel olarak üretilen, lazer kesim Minnie desenli deri ve leopar kumaşlar, iki renkli Minnie siluetli jakarlı örmeler öne çıkan çalışmalardan… Rengârenk Minnie’li saç aksesuarları, kolyeler, bileklikler, Minnie kulaklı ve desenli sırt çantaları da koleksiyonu tamamlayan parçalardan sadece birkaçı…Minnie Mouse’un verdiği ilham ve Tuba Ünsal’ın tasarımları ile şekillenen Minnie by Koton koleksiyonu herkesten farklı olmayı tercih edenler için yaratıldı. Çok keyifli ve çok eğlenceli, Minnie Mouse dolu bu koleksiyon Kasım ayında Koton Mağazaları’nda!