Sadece yetişkinlerin değil, çocukların gözlerinin de güneş ışığının zararlı etkilerinden korunması gerekiyor. Peki, çocuklara güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli?

Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan güneş ışığına aşırı miktarda ve uygun olmayan koşullarda maruz kalınması sağlığı ve hatta yaşamı tehdit eden sorunlar ortaya çıkabiliyor. İleriki yaşlardaki cilt ve göz sorunlarının ortaya çıkmasında çocukluk ve gençlik döneminde maruz kalınan ultraviyole ışınların rol oynadığını söyleyen Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul Altan özellikle çocuklarda güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.



Deniz kenarında pür dikkat!

Atmosfer kirliliği nedeniyle ozon tabakasında oluşan hasarlar günümüzde daha fazla zararlı güneş ışığının bize ulaşmasına neden oluyor. Bu zararlı ışınların başında kısa dalga boylu ultraviyole (mor ötesi) geliyor. Bu ışınların yüzde 95’i daha düşük enerjili olan UVA, kalan kısmı da daha yüksek enerjili UVB. UVA daha derine ulaşırken UVB daha yüzeysel etkili. Bu ışınlar etkiledikleri vücut bölgesinde proteinler ve DNA üzerinde olumsuz etki yapıyorlar. Bu etki temas süresiyle artıyor ve zamanla birikiyor. Ultraviyole ışınlarının en güçlü olduğu durumlar yeryüzüne dik olarak ulaştığı yaz mevsimi, yansıyan ışığın fazla olduğu deniz kenarı, karla kaplı bölgeler veya yüksek rakımlı yerler oluyor.

Siperli şapka da önemli

Yapılan çalışmalarda ileriki yaşlardaki cilt ve göz sorunlarının ortaya çıkmasında çocukluk ve gençlik döneminde maruz kalınan ultraviyole ışınlarının önemli olduğunu gösteriyor. Gözle ilgili en önemli iki hastalık grubu katarakt ve yaşa bağlı maküla dejeneresansıdır. Çocuklar ve gençler erişkinlere göre zamanlarının daha büyük kısmını açık havada geçirir. Yaşamı boyunca maruz kalınan ultraviyole ışınlarının yüzde 50’ye yakın kısmının ilk 18 yaşta olduğu ifade edilir. Bu nedenle çocuklarda cildin olduğu kadar gözlerin de güneş ışınlarından korunması önemli. Direkt güneş ışınlarından korunmanın en iyi yolu siperli şapka kullanmak. Geniş siperli şapka göze ulaşan ışınların yarısını engelliyor. Fakat ışınların yoğun olduğu, yansıyan ışın miktarının fazla olduğu sahillerde ve karlı ortamlarda mutlaka güneş gözlüklerinin kullanılması gerekiyor. Ayrıca güneş ışınlarının dik olarak geldiği 10 ve 16 saatleri arasında güneşe maruz kalmamak istenmeyen etkileri en aza indiriyor.

Kızarıklık ve yanma yapabilir

Güneşin göz üzerindeki etkilerini göz kapağı cildi ile inceleyerek başlayabiliriz. UVB göz kapaklarında kızarıklık ve yanmaya neden olabilir. İleri yaşlarda güneş lekeleri, cilt kırışıklıkları gibi iyi huylu değişiklikler veya kanseröz yapılar da görülebilir. UVB gözün en dış saydam tabakası olan kornea tarafından tamamıyla bloke edilir. Korneayı geçen, lens ve retina üzerine etki eden UVA’dır. UVB’ye uzun süre maruz kalmak kornea yüzeyinde hasara ve geçici de olsa ağrılı görme kaybına neden olur. Bu durum korumasız kayak yapan kişilerde ve kaynakçılarda sık görülür. UVA ise korneadan ge��erek göz merceği (lens) ve gözün sinir tabakası (retina) üzerine etki gösterir.

ÇOCUKLARA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Camı kırılmaya dirençli olmalı. Polikarbonattan yapılmış camlar diğer organik reçinelerden kırılmaya 10 kat daha dayanıklıdır.

- Yüzde 100’e yakın UVA filtreli olmalı. Polikarbonat yapısı gereği UVA’yı yüzde 100’e yakın bloke ederken diğer organik camlarda kaplama gereklidir.

- Çerçeve de kırılmayan metaryelden üretilmiş olmalı.

- Çerçeve yüzü tamamen saran tipte olmalı.

- Gözlüğün düşmesini engellemek için menteşesi yaylı olmalı veya arkadan elastik bir bantla tutturulmalı.

- ‘Ucuz’ gözlüklerden KESİNLİKLE kaçınılmalı. ABD’de camı yüzde 100 UV filtreli olmasına rağmen çerçeve boyasında yüksek oranda kurşun içerdiği saptanan market gözlükleri piyasadan toplatılmıştır. Çocuk ciltlerinin ince olduğu ve toksik maddeleri çok daha kolay emebileceği unutulmamalı...