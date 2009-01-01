Çocuklar hareketi unuttu

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‘Biz ağaç tepelerinden inmezdik, şimdiki çocuklar yerinden kıpırdamıyor’ diyoruz ve ne yazık ki doğru söylüyoruz. Çocuklarımız artık imkanları olsa da sokakta oynamak yerine evde olmayı tercih ediyor, istese de zıplayamıyor, ip atlayamıyor, kumda yürüyemiyor, ağaçlarda asılı kalamıyor. Duyu bütünleme bozukluğu olarak tanımlanan bu durum çocukların akademik başarısını da etkiliyor. İyi haber ise duyu bütünleme bozukluğu olan çocukların kolay uygulanabilir terapi yöntemleri ile hızla gelişim göstermesi…

Araştırmacı anneler son yıllarda ‘Duyu Bütünleme Terapisi’ uygulamalarından bahsedildiğini fark etmişlerdir. Çocukların sağlığı ve mutluluğu için her gelişmeden haberdar olmak

isteyen annelere rehber olabilmek için bu terapinin hangi çocuklarda ne gibi faydalar sağladığını öğrenelim istedik ve Türkiye’nin YÖK tarafından denkliği verilmiş ilk ergoterapisti Nimet Akman Altıok’un kapısını çaldık. ‘Denkliği ilk verilen’ deyince eğitimini yıllar önce yurt dışında tamamlayıp Türkiye’ye gelen birinden bahsedildiğini düşünmeyin. Nimet Akman Altıok henüz 34 yaşında ve doğup büyüdüğü, eğitimini aldığı Danimarka’dan birkaç yıl önce Türkiye’ye gelip ergoterapist olduğunu söylediğinde birçok kişinin bu meslekten haberdar olmadığını anlatıyor. Hacettepe Üniversitesi’nin 2009 yılında açtığı ergoterapi lisans programının yakında ilk mezunlarını vereceği için sevinçli olduğunu söylüyor. Ergoterapi (Occupational Therapy), ülkemizde henüz çok duyulmuş olmasa da Wall Street Journal’da yer alan habere göre 2013 yılının en popüler meslekleri arasında yedinci sırada yer alıyor. Duyu Bütünleme Terapisi ise aslında 100 yıllık geçmişi olan ergoterapinin kullandığı yöntemlerden bir tanesi…



Nimet Akman Altıok, ergoterapinin amacını şöyle tanımlıyor: “Herhangi bir doğumsal sakatlık, gelişimsel gecikme, hastalık, kaza veya yaşlanma sonucunda ortaya çıkan

mental, bilişsel, duyusal, duygusal, sosyal ve/veya fiziksel becerilerde oluşan bozuklukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri ortaya çıkartmak ve geliştirmek, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini sağlıyor.” Bu tanım, pediyatrik ergoterapinin sadece çeşitli hastalıklar nedeniyle tanı almış çocuklara hitap ettiğini düşündürse de aslında günümüzün hareketsiz ya da çok hareketli, dikkat dağınıklığı olanlar dahil olmak üzere bir veya birkaç alanda günlük yaşamlarını idame etmekte zorluk çeken çok sayıda çocuğa da hitap ediyor. Türkiye’de sadece duyusal bütünleme terapisi olarak bilinse de çok daha fazla sayıda terapi yöntemi bir arada kullanılıyor. Çocukları ergoterapi uzmanına çocuk doktorları, nörologlar, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar ya da öğretmenler yönlendiriyor ve terapi boyunca bu kişilerle mutlaka fikir alışverişi yapılıyor. Altıok, artık anaokullarından yönlendirilen çocuklarda artış olduğunu belirterek, “Gelişim basamaklarında sorun yaşayan, zıplayamayan, kalem tutmakta zorlanan, hareketi az ya da çok fazla olan çocuklar var. Çocukların televizyon ve bilgisayar önünde çok vakit geçirmesi ciddi olumsuzluklara yol açıyor. Duyularını kullanacağı yerde sürekli oturan hareketsiz çocuklar vücutlarının iki tarafını aynı anda koordine edemez hale geliyor. Motor koordinasyon denilen göz-beden koordinasyonunda sıkıntı oluyor. Bu sıkıntılar ilkokula başlanması ile birlikte akademik sorunları da beraberinde getiriyor. Çocuk yazamıyor, resim yapamıyor, harfleri ters gördüğü için okuyamıyor, matematikte zorlanıyor” diyor.

