Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti, 9 Şubat saat 15:00'de İş Sanat'ta!
Yazan ve yöneten: Murat Göksu
Dekor ve kostüm seçimi: Murat Göksu
Piyano: Ece Göksu
Oyuncular:
Nazlı Deniz Boran
Deniz Likos
Ahmet Baykara
Zafer Erdaş
Gökhan Ürben
Türkiye'nin birçok şehrinde 200'den fazla temsil yapan Öylesine Bir Dinleti adlı müzikli oyunun, çocuklar için düşünülmüş olan Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti İş Sanat’ta çocuklarla buluşuyor.
Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti orijinaliden farklı olarak içinde bir de özgün masal barındırıyor.
İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yazılan oyun hem çocukları tiyatro, opera, bale ve klasik müzik gibi sanatın farklı dallarıyla tanıştırmayı hem de eğlendirerek onlara hoşça vakit geçirtmeyi amaçlıyor.
Oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuluyor.
Oyun 2 bölümden oluşmaktadır. Biletler, birinci kademe 20, öğrenci 15 TL!