Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti

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Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti, 9 Şubat saat 15:00'de İş Sanat'ta!

Yazan ve yöneten: Murat Göksu

Dekor ve kostüm seçimi: Murat Göksu

Piyano: Ece Göksu

Oyuncular:

Nazlı Deniz Boran

Deniz Likos

Ahmet Baykara

Zafer Erdaş

Gökhan Ürben



Türkiye'nin birçok şehrinde 200'den fazla temsil yapan Öylesine Bir Dinleti adlı müzikli oyunun, çocuklar için düşünülmüş olan Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti İş Sanat’ta çocuklarla buluşuyor.



Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti orijinaliden farklı olarak içinde bir de özgün masal barındırıyor.



İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yazılan oyun hem çocukları tiyatro, opera, bale ve klasik müzik gibi sanatın farklı dallarıyla tanıştırmayı hem de eğlendirerek onlara hoşça vakit geçirtmeyi amaçlıyor.



Oyunun tamamında yer alan opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkılar ve aryalar çocuklara tiyatral bir anlatımla sunuluyor.



Oyun 2 bölümden oluşmaktadır. Biletler, birinci kademe 20, öğrenci 15 TL!