Doktor muayenesi sırasında çocuklardan yetişkin gibi davranmasını beklemeyin.





“Onlar, rahatsızlıklarını söyleyemez, sorulara tam anlamıyla cevap veremezler... Muayene sırasında endişelenip, hekime bir erişkin kadar yardımcı olamayabilirler...” diyen Medistate Kavacık Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. M. Celal Hatiboğlu, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor…Çocuk cerrahları, çocuklara nasıl davranılacağını, nasıl konuşulacağını, onları nasıl rahatlatıp muayene edeceklerini bilirler. Özellikle çocuklar için tasarlanmış aletleri kullanırlar. Hem yaklaşımları, hem kullandıkları oyuncaklar, filmler, kitaplarla çocuğu rahatlatırlar. Doğumdan ergenliğe kadar yaş grubundan hasta kabul ederler.Bebek daha doğmadan, anne karnındayken tespit edilen hastalıkların tedavisinde, Çocuk Cerrahları, ekibin vazgeçilmez parçasıdır!..- Çocuk anestezisinin farklı olması ve daha küçük cerrahi aletlerin gerekliliği,- Ebeveynlerin çocukla birlikte konaklama ihtiyacı,- Uzun yatışlarda eğitimin devamına olan ihtiyaç,- Çocuklar konusunda bilgili, onlarla iletişimi açık olan hekimlerin gerekliliği,- Nadir rastlanılan çocuk cerrahi hastalıklarda deneyimli uzmanlara olan ihtiyaç,Çocuk Cerrahisi Klinikleri ile karşılanmıştır.Kasık bölgesi rahatsızlıkları: Fıtık, inmemiş testis, hidrosel, varikosel,Sünnet.Ciddi yaralanmalar ve yanıklar (karaciğer, dalak, bağırsak yaralanmaları, vb. gibi cerrahi gerektiren ciddi vakalar)Vücutta yabancı cisimler (yutulan, kaçan)Kabızlık ve makat bölgesi rahatsızlıkları (çatlak, kanama, polip, hemoroid…)Karın göğüs boşluğunda yer işgal eden çocukluk çağı tümörlerinin teşhisi, cerrahi tedavisi. Port ve kateter yerleştirme.Endoskopik işlemler (bronkoskopi, esophagogastroduodenoskopi, rektoskopi, sistoskopi…)Göbek fıtığı ve karın duvarı doğumsal anomalileri.Meme Hastalıkları (memede asimetri, erken meme gelişimi, kitle…)Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, karın ağrıları.Hemanjiom (damar benleri) ve diğer deri lezyonları.Yenidoğan bebeklerde görülen anomaliler.Günümüzde nadir rastlansa da, yapışık ikizlerin ayrılması