Çocuklar ve teknoloji

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Teknoloji giderek hayatımızda daha çok yer kaplıyor. Artık 3G’siz, tabletsiz, internetsiz bir yaşam çok zor! Peki çocukların teknoloji kullanımının dozu ne olmalı, ne zaman ‘dur’ demeli, nelere dikkat etmelisiniz?

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



Tabletler, akıllı telefonlar bir yandan hayatımızı kolaylaştırıyor ve bilginin kapılarını sonuna kadar açıyor ama bir yandan da endişe veriyor. Çünkü artık çocukların en büyük eğlencesi teknoloji! Resimlerini parmaklarını dokunmatik ekranda gezdirerek boyuyor onlar, kitaplarını App Store’dan indiriyor… Arkadaşlarıyla sosyal ağlardan her an iletişim halindeler, birçoğunun odasında bilgisayarı ve televizyonu var elbette ve en küçük yaştakiler bile dijital ortamı oyuncaklara tercih ediyor. Peki teknoloji çocukların dostu mu, düşmanı mı? Bu soruya cevap vermek imkansız aslında. Çünkü artıları da fazla, eksileri de… En büyük artısı bilgiye ve bilgi kaynaklarına kolayca ulaşıyor, merak ettikleri soruların cevaplarını tek tıkla bulabiliyor olmaları… Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Psikolog Eda Yavaş, teknolojinin çocukların yaşamındaki artıları hakkında şunları söylüyor: “İnternet, bilgisayar, sosyal ağlar, bilgisayar oyunları gibi teknoloji kullanımı, sınırlarını aşmadığı sürece, çocukların dikkat, konsantrasyon, bilişsel gelişim, planlama ve problem çözme yeteneği gibi becerilerinin gelişmesine imkan sunuyor. Bunun yanında araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocukların hayal gücünü geliştirdiğini, internet kullanımının araştırma konularında zaman kazanımı sağladığını ve sosyal ağların da daha kolay ilişkiler kurmaya yardımcı olduğunu kanıtlıyor.”

Ama tüm bu artıların yanında teknoloji bağımlılığı gibi büyük bir risk var ortada ve bir de internetin sonsuz dünyasında onları bekleyen hiç hoş olmayan içerikler... Siz de çocuğunuzun teknoloji kullanımıyla ilgili endişeler yaşıyorsanız, 3 G’ye dikkat edin!



