Çocukların eğlenceli dünyalarından ilham alınarak tasarlanan Igor yağmur botları sonbaharı renklendirmeye hazırlanıyor.





İspanya’nın ünlü kadın ve çocuk ayakkabı markası Igor; tasarımları ve sağlıklı yapısıyla kısa sürede çocukların ve ailelerin vazgeçilmezleri arasında yer almaya aday gözüküyor.Igor; çocuklara özel tasarladığı yağmur botları koleksiyonuyla dikkat çekiyor… Latin dünyasının canlı renklerinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyon çocukların eğlenceli dünyalarına hitap ederken, ebeveynlerin sağlıkla ilgili endişelerini yok ediyor. Anti-kansorejen hammaddeden üretilen, su geçirmez yapıya sahip ve tabanlıkla desteklenen botlar çocukların ayak gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor.Ayak sağlığı ön planda tutularak geliştirilen koleksiyon; sağlık kurumlarından alınmış sertifikalarıyla ailelerin beğenisine sunuluyor. Çocukların sağlıklı bedensel gelişimlerinin önemli bir parçası olan ayak sağlığında iddialı bir tutuma sahip olan Igor’un birbirinden güzel, şeker renklerinde botlarına www.markamixi.com‘a ve Igor satış noktalarından ulaşabilirsiniz.