23 Nisan’da çocuklar, yaratıcılıklarını Sırçacı14’te sergiliyor...





21-22 ve 23 Nisan tarihlerine özel hazırlanan menü ile birlikte Sırçacı14, minik misafirlerine sürprizler sunuyor. Çocuklar, üç gün boyunca masalarda yer alacak renkli kurabiye hamurları ile de yaratıcılıklarını ortaya koyuyor.Sahil şeridine yepyeni bir tarz ve eğlence getiren Yeniköy’ün en samimi ‘mahallelisi’ Sırçacı14, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 21-22 ve 23 Nisan tarihlerine özel hazırladığı lezzetli çocuk menüsü ve renkli kurabiye hamurları ile çocukların ilgi odağı olacak.“Mini Burger”, “Köfteli Linguini”, “Yumurtalı Ekmek ve Bal Kaymak”, “Toblerone Cheesecake”, “Meyveli Panna Cotta”, “Taze Portakal Suyu” ve “Ev Yapımı Çilekli/Naneli Limonata” alternatiflerinden oluşan menüyü tadacak çocuklar, sonrasında da kurabiye hamurlarıyla yaratıcılıklarını ortaya çıkartacak.Masalara dağıtılacak renkli kurabiye hamurlarını damla çikolata ve bonibon gibi farklı malzemeler kullanarak şekillendirecek minikler, hayal güçlerini tatlılarına yansıtacak. Çocuklar, Sırçacı14’ün birbirinden lezzetli yemeklerinin tadını çıkarırken, aynı zamanda kendi yarattıkları kurabiye şekillerinin de yemek sonrasında tadına bakabilecekler.Eğlenceli ruhunu çocuklara da yansıtan Sırçacı14, bu özel günde tüm çocukları lezzet dolu bir yemek deneyimine bekliyor!- Mini Burger, patates kızartması ile- Köfteli Linguini, domates sos ile- Yumurtalı Ekmek, bal kaymak ile- Toblerone Cheesecake- Meyveli Panna Cotta- Taze Portakal Suyu- Ev Yapımı Çilekli/Naneli Limonata