Çocuklara özel etkinlikler

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23 Nisan planınızı yapmadan bu rehbere göz atmayı unutmayın!

Bu yıl 23 Nisan, salı gününe denk geliyor ve İstanbul’da da çocukların keyifli vakit geçirebileceği çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eğer siz de 23 Nisan haftasını dolu dolu geçirmek istiyorsanız, sizin için araştırdığımız etkinliklere bir göz atın!



Haber: Hafta Sonu dergisi



Sanatla buluşma

Le Méridien Otel, sahiplendiği sanat konseptiyle yıl boyunca çocukları küçük yaşta modern sanatla tanıştırmayı hedefliyor. Her yaş grubuna özel olarak planlanan, her hafta değişen ve iki saat süren etkinlikler, uzman eğitimciler eşliğinde 2-4 yaş grubu çocuklara özel kesme, boyama, farklı şekiller ve konseptler, 5 yaş ve üstü çocuklara ise sanat, yaratıcılık ve eğlence konseptleriyle gerçekleştiriliyor.

Katılım ücreti 8 yaşa kadar olan çocuklar için ücretsiz, 8-12 yaş yüzde 50 indirimli ve yetişkinler için 100 TL.

Tel: 0212 384 00 00

