Çocuklarda böbrek taşı olur mu demeyin! Türkiye'de böbrek taşı hastalarının %17'si çocuklar...





Böbreklerimiz sağlıklı bir insanda bel hizasında, karın boşluğunun arka tarafında omurgamızın sağ ve sol tarafında bulunur. Böbreklerimiz kanımızı süzerek idrarı oluşturur böylece metabolizma sırasında ortaya çıkan atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılması gibi hayati bir görevi yerine getirirler. Ayrıca kalsiyum, fosfor ve tuz dengesini düzenlerler. Çocukluk çağında böbrek ve idrar yollarında görülen hastalıklardan bir tanesi de taş oluşumudur. Hatta bazı metabolik hastalıklarda anne karnındaki bebeklerde bile taş oluşabilir. Ülkemizde çocukluk çağında böbrek taşına sık rastlanmaktadır.Ülkemizde görülen böbrek taşı hastalarının %17'si çocuklardan oluşuyor,bu oran Avrupa'da çok daha düşük. Metabolik bozukluklar, idrar yolları ve böbreklere ait yapısal bozukluklar olduğunda taşların tekrarlama olasılığı da artıyor. Bu konuda bilgi aldığımız Biosan sorumlu hekimi uzman Dr.Okan Gökhan şöyle diyor "Böbrek veya idrar yollarında taş saptanan her çocuğa mutlaka metabolik değerlendirme yapılmalıdır. Çocuk taşlarının değerlendirme, tedavi ve takibi çocuk doktoru, çocuk nefroloğu ve çocuk ürologlarının işbirliğini gerektirir. Tüm değerlendirmeler sonrası uygun bebek ve çocuk hastalar yüksek frekanslı ses dalgalarının küçük bir alana odaklanmasıyla (ESWL) tedavi edilebilir.Tedavinin ultrason eşliğinde yapılması bebek ve çocuk hastaların radyasyona maruz kalmasını önler.5 yaşın altındaki çocuklarda tedavinin etkinliği açısından anestezi uzmanıyla işbirliği yapılması tercih edilmelidir.Taş kırma tedavisi uygulanacak hastalar mutlaka ESWL cihazının özelliklerini ve tedavinin yapılacağı merkezin bu konudaki tecrübesini araştırmalıdır."Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı habercisi olabilir. Özellikle ebeveynlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor. Okul öncesi çocuklarda huzursuzluk, huysuzluk, ayaklarını karnına çekerek cenin pozisyonunda ağlamalar, karın ağrısı tespit ettiğinizde hemen konusunda uzman bir hekime başvurmalısınız.Biosan sorumlu hekimi uzman Dr. Okan Gökhan'a göre günlük hayatımızda böbreklerde taş oluşumunu azaltmak için uygulayabileceğimiz en kolay ve en etkili yöntem bol su tüketmektir. Özellikle çocuklar yetişkinlerden daha yüksek oranda suya ihtiyaç duyarlar.1-8 yaş arasındaki çocuklar: 1 - 1,5 litre9-13 yaş arasındaki çocuklar: 2 - 2,5 litre14-18 yaş arasındaki çocuklar: 2,3 - 3 litreBiosan sorumlu hekimi uzman Dr. Okan Gökhan'a göre, çok küçük boyuttaki böbrek taşlarını düşürmek için koşan, zıplayan, ip atlayan, voleybol, basketbol oynayan, koşu bandında yürüyen kişi aslında çok yanlış bir şey yapmıyor ve aslında taş düşmesini kolaylaştırıyor. Bunlardan sakınmamak gerek.Endüstrileşmiş toplumlarda taş görülme sıklığı %5 civarında olmasına rağmen ülkemizde bu oran yaklaşık %10'dur. Son zamanlarda taş oluşumunda artış olduğu gözlenmektedir. Bunda yiyecek alışkanlıklarındaki toplumsal seçimlerin değişikliği kadar, taş belirleme teknolojilerinin geldiği düzeyde etkendir. Günümüzde ilerleyen teknoloji ile hastalıklar çok erken dönemde belirlenebilmektedir.- Günde en az 2-2,5 litre su için. Yaz aylarında ise terleme nedeniyle kaybedeceğiniz su miktarını telafi etmek için en az 3 litre su içmeye gayret edin.- Günlük diyette şeker ve karbonhidrat alımını, aşırı miktarda alkol kullanımını, kuru yemişleri ve aşırı C vitaminini kısıtlayın.- D vitamini takviyesi alırken doktora danışın.- Ançuez, sardalya ve sakatat gibi ürik asit seviyelerini arttıran yiyecekleri yemeyin.- Düşük proteinli diyet uygulayarak vücudunuzdaki ürik asit miktarını sınırlayın.- İçeriğinde kalsiyum bulunan mide asidini giderici ilaçları alırken dikkatli olun- Günde 3 gramdan fazla olmayacak şekilde tuz alımını kısıtlayın.