Çocuklarda dikkat eksikliği

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Sistemik Dinleme Terapisi, dikkat eksikliği yaşayan çocuklar için iyi bir çözüm yolu...

Dikkat eksikliğinin temelinin anne karnında atıldığını biliyor muydunuz? Annesinin sesine yansıyan stresi duymak istemeyen bebek zamanla dinlemeye ve öğrenmeye yönelik motivasyonunu kaybedebiliyor. Sistemik Dinleme Terapisi, bu çocukları anne karnına geri götürerek her şeyi temize çekiyor.



Yazı: Yaprak Çetinkaya



Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu… Son yıllarda anne-babaların korkulu rüyası haline geldi. Oysa onlar, geçmiş yılların yaramaz yada tembel diye tanımlanan çocukları… Galiba şimdi yanıldığımız gibi o zaman da yanılıyorduk. Pedagog Iris Steinfield, şöyle diyor; “Aslında dünyada tembel ya da yaramaz çocuk diye bir şey de yok. Her çocuk anne ve babasını, öğretmenini mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Herhangi bir problem olduğunda ise en fazla acıyı çocuk çekiyor. Eğer çocukta bir problem varsa, çocuğun bir ihtiyacı karşılanmıyor demektir. Peki, bu çocukların neyi var ve onlara nasıl yardım edebiliriz? Pedagog Iris Steinfeld ile, temelleri anne karnında atılan bu tabloların, uzmanı olduğu Sistemik Dinleme Terapisi ile nasıl ortadan kaldırılabileceğini konuştuk. Steinfeld, en sık görülen iki tabloyu ve bunların oluşumlarını şöyle açıklıyor; “En çok, sürekli hareket

halinde olan ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklar ile sadece dikkat eksikliği yaşayan, adeta hayal dünyasında olan çocuklarla karşılaşıyoruz. Odaklanmanın en derin

oluşumu anne karnında başlıyor. Altıncı aydan itibaren bebeğin kulak gelişimi tamamlanıyor. Bebek orada iki ses dünyasının arasında… Tıpkı bizim gibi bebek de bazen kendi içine dönmek, bazen de dış dünya ile iletişim kurmak istiyor. Kalın frekansları yani içinde bulunduğu suyu dinlerken kendi kendine ve sakin, huzurlu oluyor. Annesinin sesini duymak istediğinde ise başını annesinin omurgasına ya da kalça kemiğine dayıyor. İşte bu aşamada artık duyma değil, dinleme aşamasına geçiyor. Bebek dinlemek, öğrenmek ve

keşfetmek istiyor. Ancak annenin sesine sorunlar, stres, yorgunluk yansıyorsa melodi ve ritim değişiyor. Böyle bir durumda bebek dinlemekten vazgeçip uzaklaşıyor. İşte konsantrasyonun ilk bozulması da böyle ortaya çıkıyor.”

Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin nedenlerinin yüzde yüz açıklanamadığını belirten Pedagog Steinfeld, “Bu çok faktörlü bir oluşum. Hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal faktörlerle ilgili… Bilim adamları doğumda ve doğum sonrasında yaşanan travmalar nedeniyle sağ ve sol beynin ayrıldığını söylüyor. Biz bu yöntemde daha da önceye gidiyoruz” diyor.

