Çocuklarda dikkat eksikliği

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Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuk, işe odaklanmış gibi gözükür ama...

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Bulut, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bulunan çocukların odaklanmış gibi gözüktükleri işleri uyarıcıların dikkatlerini dağıtması nedeniyle tamamlayamadıklarını söyledi.



Bulut, yaptığı açıklamada, DEHB tanısı konan çocukların en belirgin özelliğinin dikkatsizlik ve odaklanma sorunu olduğunu belirterek, bu çocukların bir şeye değil, çok şeye dikkat gösterdiğini anlattı.



"DEHB'li çocuğun beyni, bütün uyarıcılara dikkat ederken, DEHB'li olmayan çocuğun beyni, dıştan gelen uyarıcıları engelleyip, ana uyarıcıya odaklanır" diyen Bulut, "Genellikle çocukların dikkatini dağıtan şey, dışarıdan gelen, ana uyarıcıdan bağımsız uyarıcılardır. DEHB'li çocuk, işe odaklamış gibi gözükür fakat diğer uyarıcılar tarafından dikkati çok çabuk dağılır, bu yüzden yapmakta olduğu işi tamamlayamaz. Başka önemli belirtisi de genel ve davranış kontrolü eksikliği ile acele hareket etmek olarak tanımlanabilen atılganlıktır"

ifadesini kullandı.



"Hiperaktiflikleri genellikle fark edilemez"

DEHB'li çocukların sonuçlarını düşünmeden hareket ettiklerine dikkati çeken Bulut, konuşmak için sıralarını beklemediklerini, sinirli ruh haline sahip olduklarını dile getirdi.



Bulut, şöyle konuştu:

"DEHB'li çocuklar, genel olarak durmadan, dinlenmeden, sürekli hareket eden çocuk olarak tanımlanır. Bazı DEHB'li çocukların anneleri daha doğmadan çocuklarının hiperaktif olduklarını gözlemler ama genellikle belli hareket kontrolü gerektiren durumlara ki bu durumlar genellikle sınıf olmaktadır, hiperaktiflikleri genellikle fark edilemez. DEHB'li çocuk için açık alanlar genellikle sorun olmazken, sessizlik, odaklanma ve kontrollü davranış gerektiren durumlar sorun olur. Bu yüzden açık alanda koşan çocuk kimse için sorun olmaz ama sınıfta sürekli kalem açmaya giden ve kalemi sıraya vuran çocuk arkadaşları ve öğretmeni için sorun oluşturur."



(AA)