Çocuklarda diş bakımı

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Diş bakımının geciktirilmesi başka hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yapılan araştırmalar, çocuklarda görülen birçok kronik hastalığın ağız ve diş bakımındaki eksikliklerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Özellikle çocukluk çağında başlaması gereken diş bakımının geciktirilmesi, birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.



Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti (Çocuk Dişleri Uzmanı) Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Doğan, çocuğun süt ve sürekli dişlerinin çok önemli olduğunu hatırlattı. Çocukların sağlıklı bir şekilde çiğnemek, konuşmak ve güzel bir gülümsemeye sahip olmaları için güçlü ve sağlıklı dişlere ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, diş çürüklerinden korunmanın en kolay yolunun fırçalamak olduğunu yineledi.



Çocuklarda ağız bakımının diş fırçası ve diş macunu ile yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Cem Doğan, diş ipi ve gargaralar gibi yardımcı bakım materyallerinin kullanımının sıklıkla daimi dişlenme dönemi ile başlaması gerektiğini bildirdi.



'Dişlerimizi yemeklerden hemen sonra fırçalamamalıyız' diyen Prof. Dr. Doğan, "Gıda maddelerinin alımı ile beraber ağız ortamında asidik bir çevre oluşur ve yemeklerden hemen sonra yapılan diş fırçalama işlemi ilerleyen dönemlerde diş hassasiyetine ve dişlerde erozyon denilen aşınmaya neden olabilir. Bu yüzden yemeklerden bir süre sonra ve mutlaka gece yatmadan dişler fırçalanmalıdır. Diş ipi de günde sadece bir kez yatmadan önce kullanılmalıdır." şeklinde konuştu.



DİŞ FIRÇALAMA KONUSUNDA, EBEVEYNLER MODEL OLMALI

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığının ne zaman ve nasıl öğretilmesi gerektiği konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü: ?Diş fırçalama işlemine çocuğun ilk dişinin sürmesi ile beraber başlamalıyız. Ancak ilk süren dişlerin diş fırçası ile temizlenmesi zordur; bunun için temiz bir parça bez veya özel olarak üretilen bebek fırçaları kullanılabilir. Diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ise uzun zaman alan bir konudur. Çocuğun diş fırçalamaya alışması ve bunu sürekli bir davranış hâline getirmesi ise uzun yıllar alır. Bunun çocuk tarafından içselleştirilmesi ve benimsenmesi için en büyük görev, önce ebeveynlere düşmektedir. Çocuk mutlaka ebeveynlerini diş fırçalarken görmelidir. Ayrıca ebeveynler de, çocuklar dişlerini fırçalarken onların yanında bulunmalı ve en az 7-8 yaşlarına kadar çocuklarına diş fırçalama konusunda yardım etmelidirler. Çünkü çocukların el hareketlerinin gelişimi diş fırçasının düzgün kullanımına izin vermemektedir.



DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜN KAYNAĞI ŞEKER DEĞİL

Çocuklar ve erişkinlerde oluşan diş çürüklerinin nedeninin şekerli gıdalar olmadığına dikkat çeken Cem Doğan, ?Asıl neden diş fırçalama ve diğer ağız bakım yöntemlerinin kullanılmasındaki eksikliktir. Burada üzerinde durulması gereken konu, çocukların şeker ve şekerli gıdaları az veya çok almaları değil. Önemli olan bu gıdaların alındıktan sonra ne yapılması gerektiğidir; şekerli gıdaların alımını takiben en az bir bardak su içilmeli veya su ile ağız çalkalanmalıdır. Diş fırçalama işlemine daha sonra geçilmelidir.



Çocukların en az 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne götürülmesini tavsiye eden Prof. Doğan şunları söyledi: ?Diş çürüğünün gelişimini engellediği ispat edilen flor jel veya vernik uygulamasını hekimden talep etmeliyiz. Diş hekiminin önerisine uygun diş fırçası, diş macunu ve diş ipi kullanmalıyız. Diş çürüğü bir hastalıktır ve hastalık ortaya çıkmadan önce önlemlerimizi almalıyız. Bunun için ağız bakımına hem kendimiz hem de çocuklarımız için önem vermeliyiz. Diş çürüğü veya ağrı oluşmadan diş hekimine gitmeme huyundan vazgeçmeliyiz. (CİHAN)