Çocuklarda obeziteye karşı ev tipi beslenme

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Obezite sadece yetişkinleri değil çocukları da etkiliyor! Peki, mücadele için neler yapılmalı? İşte uzmanından öneriler...

Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Selda Ayça Altıncık, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşırı şişmanlık ve obezitenin giderek yaygınlaştığını belirtip çocuklarda bunun önüne geçilebilmesi için ev tipi beslenme ve hareketin önemli olduğunu söyledi.



Obezite sıklığının dünyada ve özellikle çocuk yaş grubunda giderek artmakta olduğunu ifade eden Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Selda Ayça Altıncık, bunun nedeninin ise yaşam tarzı özellikleri olduğunu söyledi. Her yaşta obezite ile karşılaşıldığına dikkati çeken Dr. Altıncık, "Özellikle hazır gıdalara ve bizim market gıdaları dediğimiz rafineri gıdalara kolay erişim, fast food beslenme alışkanlıklarının artması, obeziteyi günümüzde arttıran nedenler arasında yer alıyor. Çocukların özellikle okulda ve hafta sonları alışveriş merkezlerinde fast food gıdaları fazlaca tüketmeleri de obeziteyi arttıran nedenler arasında. Aynı zamanda hareketsizlik, çocukların okuldan eve, evden okula servislerle taşınması, yürüyüşlerin azalması, düzenli yaptıkları egzersizlerin azalması da obezite sıklığını arttırıyor. Boyun kiloya oranının her yaş için normalleri var. Bu normallere göre çocuğun beden kitle endeksi, birtakım rakamların üzerine çıktıysa bu çocukları obez gruba alıyoruz" diye konuştu.



'ÇOCUKLARDA OBEZİTEYİ ÖNLEMEK İÇİN SPOR VE EV TİPİ BESLENME ÖNEMLİ'

Obezitede Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü bir ilaç tedavisinin olmadığını, ancak önleme çalışmalarının olduğunu vurgulayan Dr. Altıncık, "Obeziteyi tedavi etmek için kullanılan bir ilacımız yok. Bu nedenle obeziteyi baştan önlemek çok önemli. Bu yüzden tüm ailelere, çocukları ev tipi beslenmeye yönlendirmelerini, fastfoodtan ve özellikle rafineri işlenmiş gıdalardan uzak tutmalarını öneriyoruz. Yine obeziteyi önlemek için çocuklara daha çok sebzeli ve eti bol yemeklerin yedirilmesi, unlu gıdaların ve işlenmiş şekerin daha az girdiği bir diyet programının uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Yine çocuklara haftada en az 3-4 gün, 40-45 dakika spor ve egzersizin olduğu bir yaşam tarzının kazandırılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.



(DHA)