Elinden telefon ya da tableti düşürmüyor, yaşıtlarıyla oyun oynayacağına sanal dünyaya dalıyor, nereye giderse gitsin teknolojik aletleri yanında taşıyorsa; çocuğunuz teknoloji bağımlısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor demektir. Peki ne yapacaksınız, onu bu bağımlılıktan kurtarmanın bir yolu var mı?





Büyükler kadar çocukların da hayatına giren teknoloji, onları gerçek dünyadan koparırken; fiziksel gelişimlerine olduğu kadar ruh ve beden sağlıklarına da önemli ölçüde zarar veriyor.Teknoloji bağımlılığının günümüzde yetişkinler kadar çocukları da etkilediğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Onur Noyan, teknolojiyi hayatımızdan tamamen çıkarmanın mümkün olmadığını ancak alınacak bazı önlemlerle bu etkilerin en aza indirilebileceğini söylüyor. Noyan, teknolojik bağımlılıkla mücadelede ebeveynlerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:“Koşullu mesajlar vermeden çocuklarınıza saygı ve sevgi gösterin. Çocuklarınızla aile, akraba ve arkadaş ziyaretlerine gidin. Ziyaretlere giderken teknolojik cihazları yanınızda götürmeyin.Küçük çocuklarla parklara ve spor merkezlerine, gençlerle sinema, tiyatroya ve maçlara gidilebilir. Birlikte kitap, gazete ve dergi okuma saatleri planlayın.Çocuklarla birlikte halıda, yerde ya da masada karşılıklı ya da eşli oyunlar oynayın.Ebeveynler diğer aile üyelerine davranışlarıyla örnek olmalıdır. Evde bilgisayar üzerinden yapacağınız işleri ve teknolojiyi “çok acil” bir durum varsa bile belirli zaman aralıklarında ya da kısa süreli kullanmaya özen gösterin.Çocuklarınıza yaşına uygun, ev içerisinde yapabileceği sorumluluklar verin.7 yaşından önce çocuklarınızı bilgisayar, laptop, İ-pad ve akıllı telefon ile tanıştırmayın. 7 yaşından sonra ise günde 1 saat olacak şekilde sizin eşliğinizde eğitsel oyunlar ile zaman geçirmesini sağlayın.Çocuğunuzun güvenli internet bağlantısı kullanmasını sağlayın, arkadaşlarını tanıyın ve internet kullanımını takip edin.”Teknolojideki gelişmelerin hayatı kolaylaştırırken bilinçsiz kullanımın çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi AMATEM Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Noyan, internet kullanımı ile ilgili yapılan uluslararası bir çalışmada, Türkiye’de günlük 26 milyon kişinin internete girdiğini ve bu kullanıcıların internette ortalama olarak 280 dakika geçirdiklerini söyledi.