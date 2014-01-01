Öksürük çocuklarda sadece kışın değil yazın da görülebiliyor!

Uz. Dr. Seda Öz, öksürüğün çocuklarda sadece kış aylarında değil yaz aylarında da sık görüldüğünü söyledi. Öz, ?"Havlama tarzındaki öksürük krup hastalığına, iç çeker gibi olan öksürük boğmacaya, egzersiz hareket gülme ve ağlama ile artan öksürük astıma işaret etmektedir." dedi.Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Seda Öz, çocuklarda öksürük ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Öksürüğün, çocukların doktora götürülme nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Öz, "Öksürük çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Aslında bir hastalık değil solunum yollarının temizlenmesi için kullanılan bir refleks mekanizmasıdır. Solunum yollarındaki yabancı maddeler ve enfeksiyon sırasında oluşan maddeler öksürük refleksi ile dışarı atılmaya çalışmaktadır. Öksürüğe neden olabilecek pek çok sebep vardır. Sağlıklı çocuklar bile gün içinde ara ara öksürebilirler. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile oluşan öksürük çocuklarda sık görülmektedir." diye konuştu.Öksürük şeklinin hastalıktan hastalığa değişiklik gösterdiğini belirten Öz, "Öksürük pek çok hastalığın bulgusu olabilmektedir. Nedeni araştırılırken başlama zamanı, şekli, ateş vekusmanın eşlik edip etmediği, beslenme ile ilişkisi, balgam varlığı, ailede astım, tüberküloz öyküsü ve pasif sigara içiciliği sorgulanmaktadır. Öksürüğün süresi ve şekli nedenininsaptanması konusunda önemlidir. Geceleri ortaya çıkan, kuru ve balgamsız öksürük genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye bağlıdır. Geniz akıntısı, sinüzit vegastroösefageal reflüye bağlı öksürükler çocuk uykuya daldıktan hemen sonra başlamaktadır. Egzersiz, hareket, gülme ve ağlama ile artan öksürük astıma işaret etmektedir. Kaba, boğuk, havlar tarzda öksürük krup hastalığında görülmektedir. Gürültülü, metalik öksürük trakeit denilen solunum yolu enfeksiyonu göstergesi olabilmektedir. Boğmacada öksürük nöbet şeklinde ve haykırır tarzdadır." ifadelerini kullandı.Öksürüğe eşlik eden en sık şikayetin ateş olduğunu söyleyen Öz, şunları kaydetti: "Öksürük ve ateş solunum sistemi enfeksiyonlarının göstergesidir. Gribal enfeksiyonlar, sinüzit, geniz eti enfeksiyonu, bronşiyolit ve pnömoni (zatürre) çocuklarda sıklıkla ateş ve öksürüğe neden olmaktadır. Öksürük ile birlikte 3 günden uzun süren ateş, hızlı nefes alıp verme, nefes alma sırasında hırıltı, dudaklarda morarma, boğulur tarzda öksürük ve sonrasında kusma varsa doktora başvurulmalıdır. İyi bir öykü, ayrıntılı fiziki muayene ve uygun tetkikler ile öksürük nedeni bulunabilir ve etkin olarak tedavi edilebilmektedir. Öksürük yakınması olan çocuğun bol sıvı tüketmesi ve iyi beslenmesi iyileşmesini hızlandırır. Oda havasını nemli tutmak ve sigara dumanına maruz kalmasını önlemek önemlidir."(CİHAN)