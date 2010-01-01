Çocukların en çok korktuğu 10 şey

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Yeni yürümeye başlayan çocukların pek çok korkusu vardır, siz onların güvenliği için tüm tedbirleri almış olsanız bile onların bunu algılaması zor olabilir. Biz de çocukların korkularını uzmanına sorduk ve aşmak için neler yapılabileceğini öğrendik.



Yazı: Mürsel Çavuş/Bebeğimle Elele



Her canlı gibi çocuklar da hayatta kalabilmek için risklerden kaçıyor. Doğumdan bu yana sahip olduğu korku uyandıran sinyalleri, geçmiş deneyimlerini, güvendiği kişilerin olaylara verdiği tepkileri analiz ediyorlar. Özellikle ani seslerden, gürültülerden, hızlı hareket eden objelerden, üstüne doğru gelen canlılardan, tanımlayamadıkları şekillerden, dengelerini kaybetmekten, düşmekten, nefes alamamaktan, canlarının acımasından korkuyorlar.



Memorial Şişli Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uz. Dr. Leyla Alkaş, “Altı aylıktan küçük bebekler refleks ve ağlama ile tepki verirken daha sonraki aylarda kaçınma, yabancılara ellerini uzatmama, saklanmaya çalışma ile korkularını gösterir. Onlara bakan kişilerin olması, onun huzurlu ve sakin yaklaşımı çocuğun korkusunu yatıştırır. Bazen çocuk, uyaranın korkutucu olup olmadığına annenin gözlerine bakıp karar verir. Yabancı kişinin kendisi ise başlı başına korku kaynağı olabilir” diyor.

Bebeklerin tecrübeleri ve deneyimleri arttıkça, çevreyi tanıdıkça, sebep-sonuç bağlantıları kurdukça korkular değişkenlik gösteriyor. Artık araba sesleri, süpürgeler, blender sesi daha tanıdık olmaya başlıyor. Hala çok küçük ve korunmasız olmaları nedeniyle bilgi ve deneyim eksikliğinin güçlüklerini yaşıyorlar. Alkaş, “Bazen bu deneyim hayat boyu korkulara, kaçınmalara sebep olur. Hayal güçleri zenginleştikçe; TV ve bilgisayardaki görüntüler, korkutucu hikayeler, resimler hatta bize eğlenceli görünen bir tiyatro oyunu,

sinema sahnesi çocuğumuzu panikletebilir. Tüm filmleri, haberlerde konuşulanları gerçek olarak algılar. Altı yaşına doğru olgunlaşsa da gerçeği değerlendirme yetisi ancak 10-12 yaşlarından sonra oturmaya başlar!” diyor. Peki, korkular nasıl aşılır? İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...

