Çocukların kilosu "nesnel" değerlendirilemiyor

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Ebeveynlerin, çocuklarının vücut ağırlığı, iştah ve görünümleri hakkında objektif değerlendirmelerde bulunamadığı ortaya çıktı.

Anne ve babalar, vücut ağırlığı, görünüm ve iştah konusunda çocuklarına ilişkin nesnel değerlendirme yapamıyor.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen, "Çocukların vücut ağırlığı ve görünümleri ile iştahları hakkındaki ebeveyn değerlendirmelerinin nesnel değerlendirilmesi" konulu araştırma sonuçlarına göre, ebeveynlerin çoğu vücut ağırlığı, görünüm ya da iştah konusunda çocuklarına dair endişeler taşıyor.



Hekimlerin de ebeveynlerin çocukları hakkındaki yargılarına güvenmiyor.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuran, ortalama yaşları 2-14 yaş arasında çocuğu olan anne-babaların katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları, ebeveynlerin yüzde 36.7'sinin çocuklarına ilişkin vücut ağırlığı, görünüm ve iştah konusunda "nesnel" değerlendirmede bulunamadığını ve "çocuğunu olduğundan daha zayıf değerlendirildiğini" gözler önüne seriyor.



(AA)