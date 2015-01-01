Uluslararası Tüketici Birliği ICRT tarafından yürütülen 2015 yılı güvenlik testlerinde sınıfında en yüksek performansı göstererek, yeni testlerden de lider çıkan, en son Avrupa standardı i-Size onaylı çocuk oto koltukları Maxi-Cosi AxissFix ve 2wayPearl, bayram tatili için yola çıkacak ailelere ve çocuklara güvenli bir yolculuk sunuyor.





Bayramın yaklaşmasıyla birlikte pek çok aile seyahat planları yapmaya başladı. Seyahatlerini otomobilleriyle yapacak ailelerin araçlarında “çocuk oto koltuğu” bulundurmaları yasal zorunluluk olmasının yanı sıra çocukların güvenliği için oldukça önemli. i-Size oto koltuklarıyla güvenlik testlerinin lideri Maxi-Cosi, bayram tatili için yola çıkacak ailelere güvenli yolculuk sağlıyor. En son AB standardı i-Size onaylı ilk ve tek oto koltukları olan 2wayFamily ve AxissFix ile çocuklar, doğumdan 4 yaşına kadar çok daha güvenli seyahat ediyor.2wayFamily, çocuklar için doğumdan itibaren 105 cm (yaklaşık 4 yaş) olana kadar sürüş yönünün tersine bağlantı sağlayarak, kafa ve boyun bölgesi için ekstra koruma sağlıyor. Kompakt tasarımıyla küçük araçlar için de uygun olan 2wayFamily konsepti; 2wayFix baza ile bu bazaya takılan bebekler için uygun Pebble ve Pebble Plus ile 4 yaşına kadar çocuklar için uygun 2wayPearl oto güvenlik koltuklarından oluşuyor. ISOFIX bağlantı sistemine uygun olarak oldukça kolay bir kullanım sağlayan 2wayFix baza, elektronik ışıklı ve sesli doğru bağlantı göstergesi sayesinde, oto güvenlik koltuğunun yanlış bağlanma riskini de ortadan kaldırıyor. Sadece Maxi-Cosi’de bulunan bu konsept, 2wayPearl oto güvenlik koltuğunun hem sürüş yönünün tersine hem de sürüş yönüne doğru Isofix bağlantı ile kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca sürüş yönünün tersine kullanıldığı pozisyonda 2wayPearl küçük bebekler için daha fazla yatış seçeneği sunuyor.AxissFix ise sürüş yönüne veya sürüş yönünün tersine dönük kullanım için koltuğu bazadan çıkartmaya gerek kalmadan 360° derece dönebilen i-Size onaylı ilk ve tek oto güvenlik koltuğudur. Isofix bağlantı sistemine uygun, kolay ve güvenli bir şekilde otomobile monte edilebilen, üst bağlantı kemeri (Top Tether) ile baza ve koltuk kasası arasında ekstra güvenlik sunan patentli otomatik güvenlik kemeri (Automatic Safety Belt) sayesinde çocuğun bel ve sırtına yük bindirmeden koltuğa kolayca yerleşmesini ve bağlanmasını sağlar.Maxi-Cosi ürünleri hakkında daha detaylı bilgi almak için www.maxi-cosi.com ve www.grupbaby.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.