Çocukların yakın dostu

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Ebeveynler, söz konusu hayvanlar olduğunda farklı görüşler sergileyebiliyor. Kimi bebekleriyle kedi-köpeklerini aynı yatakta yatırmakta sakınca görmezken kimi de hayvanların evin çevresine yaklaşmasından dahi rahatsız oluyor. Peki kim haklı, bu işin bir doğrusu var mı?

Yazı: Mürsel Çavuş

İnternette dolaşan ve bebeklerin, çocukların evcil hayvanlarla oynadıkları, arkadaşlık ettikleri komik videoları neredeyse her gün seyrediyoruz. Fakat dikkatinizi çekti mi? Bunlar genellikle yurt dışı kaynaklı videolar oluyor. Bizde ise ilişkiler genellikle böyle bir samimiyete varamıyor, varsa da çok az insan buna müsaade ediyor. Hatta ev hayvanları eve yeni bir bebek geldiğinde uzaklaştırılabiliyor. Oysa hayvanların çocuk gelişimine büyük katkıları var. Onların bir arada yaşaması içinse bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Toplumumuzda evcil hayvan besleme oranı yüzde altı gibi çok düşük oranlarda. Beslenen hayvanların yüzde 62’si köpek, yüzde 37’si kedi olarak kayıtlara geçmiş. Vethouse Pet Sağlık Merkezi Veteriner Hekimi Edip Kocaman, “Kedi ve köpeklerimiz ailemizin birer bireyi. Aileye yeni katılan bebek için ebeveynlerin tabii ki bazı endişeleri oluyor ve bunu da çok doğal karşılıyoruz. Fakat yeni doğan bebeğin katılımıyla maalesef ev hayvanları evden dışlanıyor, bazen başka evlere gönderiliyor, hatta sokağa atılıyor. Hem bebeğimizi sağlıklı büyütmek hem de kedi ve köpeklerimizi evden ayırmamak mümkün” diyor.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Karadağ çekincelerini şöyle özetliyor: “Ülkemizde evde hayvan beslemek genel olarak çekinilen bir durum. Kültürel farklılıklardan dolayı batı toplumlarına göre çok daha az aile evinde hayvan besliyor. Bilimsel olarak hayvan beslemenin çocukların gelişiminde katkıları büyük. Ev hayvanları, çocukların psikolojik gelişimlerine katkı sağladığı kadar onların sorumluluk duygusunun gelişmesine ve doğayla bağlarının güçlenmesine de yardımcı oluyor.”

Prof. Dr. Karadağ, evde beslenecek hayvan seçiminin önemine de dikkat çekiyor: “Ne yazık ki, çevremizde bu konuya önem verilmiyor, tesadüflere bağlı veya duygusal davranarak seçilen hayvanların beslenmeye çalışması hüsranla sonuçlanabiliyor. Yaşanılan evin büyüklüğüne göre ve hayvana hem ebeveynin hem de çocuğun ne kadar zaman ayırabileceği göz önüne alınarak hayvan seçilmesi gerekiyor. Bazen de evdeki hayvan çocuk doğmadan önce eve gelmiş olduğundan seçme şansı kalmıyor. Alerjik yapılı çocuklarda bu durum sorun haline gelebilir.”



