Sakin Olmaya Çalışın
Koronavirüs salgını gibi sıra dışı durumlarda bir miktar panik olmanız oldukça doğal ve hatta iyi. Bu sayede kendinizi korumak için atmanız gereken adımları hızla atabilirsiniz. Ancak konu hakkında çocuklarınızla iletişim kurarken mümkün olduğunca sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Çünkü çocuklar, panik durumlarıyla baş etmek için ebeveynlerinin davranışlarını örnek alır. Çocuklar onlarla kurduğunuz sözel ve sözsüz iletişime cevap vereceklerdir. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışın.
- Koronavirüs hakkında söyleyecekleriniz ve yapacaklarınız çocuğunuzun endişe seviyesini etkileyecektir.
- Eğer ailenizde hasta bir birey yoksa, bu durumu çocuğunuza anlatarak onu rahatlatın.
- Çocuğunuzun sağlığı için her türlü önlemi aldığınızı ona gösterin.
- Çocuğunuzun endişelerini ifade etmesi için ona fırsat tanıyın.
Çocuğunuzun Televizyon ve Sosyal Medya Kullanımını Kontrol Edin
Bu dönem içinde televizyon ve sosyal medya kullanımını azaltmak hem kendinizin hem de çocuğunuzun ruh sağlığı açısından iyi olacak. Bilgi kirliliğinin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemde bilgiyi sadece inanılırlığı sorgulanmayacak kaynaklardan elde etmeye çalışın.
- Koronavirüs ile ilgili yetişkinler için hazırlanmış içerikleri çocuğunuzun yanında izlemeyin.
- Çocuğunuza koronavirüs hakkında internette gördüğü çoğu haberin yanlış olduğunu, insanların sadece dikkat çekmek için bu tarz içerikler üretip yaydıklarını anlatın.
- Çocuğunuzun ilgisini eğitime ve oyunlara doğru yönlendirin.
Çocuğunuza Kendinizden Emin Bir Şekilde Bilgi Verin
Böyle bir toplumsal panik döneminde çocuğunuz için inandırıcı olmak oldukça önemli. Bu inandırıcılığı da kendinizden emin bir şekilde onu yaşananlar hakkında bilgilendirerek kazanabilirsiniz. Bu sayede halihazırda size güvenme eğilimde olan çocuğunuz dışarıdan gelen bilgileri siz onaylamadan kabul etmeyecektir.
- Çocuğunuza yaşananları onun anlayabileceği bir şekilde anlatın.
- Koronavirüsün dünyanın sonu olmadığını, virüsün etkilerinin kısıtlı olduğunu hissettirin.
- Virüs için alınması gereken önemleri ona anlatın ve bu önemleri sadece kendiniz için değil, çocuğunuz için de uygulayın. Bu konuda çocuğunuza örnek oluşturduğunuzu unutmayın.
- Mümkün olduğu kadar pozitif olmaya çalışın. Salgın nedeniyle moraliniz bozuk olsa da bu durumu çocuğunuza hissettirmeyin.
Çocuğunuzun Yaşına Uygun Bir Şekilde Onunla İletişim Kurun
Farklı yaş gruplarının farklı mental kapasiteleri olmasından dolayı çocuğunuzla yaş grubuna göre iletişim kurmanız oldukça önemli.
- Okul öncesi yaştaki çocukların dış dünya hakkındaki bilgileri oldukça kısıtlıdır ve virüs gibi gözle görülmeyen kavramları anlamakta güçlük çekebilirler. Yaşananları bu yaşlardaki çocuğunuza anlatmak için soyut kavramlardan kaçının. Yetişkinlerin onun sağlığı için tüm önlemleri aldığını ona anlatın.
- Lise çağına kadar olan çocuklar etraflarında olup biteni anlayabilirler. Ancak bu yaşlardaki çocuklar gerçekle fantezi arasındaki farkı göremeyebilirler. Diğer bir yandan bu yaştaki çocukların kendi aralarındaki etkileşim de üst seviyede olduğundan kendi aralarında yanlış bilgiyi kolaylıkla çoğaltabilirler. Bu yüzden bu yaşta bir çocuğunuz varsa, onunla iletişim kurarken gerçekleri fanteziden ayırmasında ona yardımcı olun.
- Lise çağındaki çocuğunuzla iletişim kurarken onunla bir yetişkin gibi davranmanız önemli. Çocuğunuza kendinizden emin bir tavırla mümkün olduğu kadar gerçek bilgiyi aktarmaya çalışın. Yaşananlar hakkına daha fazla bilgisi olan çocuğunuzun durumu kontrol etme hissi artacak ve endişesi azalacaktır.