Koronavirüs salgını toplumu sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da etkiliyor. Virüs etrafında çıkan haberler ve büyük ölçüde değişen günlük rutinlerimiz, virüsün ruh sağlığımızı da olumsuz yönde etkilemesine neden oluyor. Bu psikolojik etkiyi çocuklarımız da yaşıyor. Üstelik onlar virüsün neden olduğu psikolojik etki konusunda bizden çok daha savunmasız.

Sakin Olmaya Çalışın

Koronavirüs salgını gibi sıra dışı durumlarda bir miktar panik olmanız oldukça doğal ve hatta iyi. Bu sayede kendinizi korumak için atmanız gereken adımları hızla atabilirsiniz. Ancak konu hakkında çocuklarınızla iletişim kurarken mümkün olduğunca sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Çünkü çocuklar, panik durumlarıyla baş etmek için ebeveynlerinin davranışlarını örnek alır. Çocuklar onlarla kurduğunuz sözel ve sözsüz iletişime cevap vereceklerdir. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışın.

Koronavirüs hakkında söyleyecekleriniz ve yapacaklarınız çocuğunuzun endişe seviyesini etkileyecektir.

Eğer ailenizde hasta bir birey yoksa, bu durumu çocuğunuza anlatarak onu rahatlatın.

Çocuğunuzun sağlığı için her türlü önlemi aldığınızı ona gösterin.

Çocuğunuzun endişelerini ifade etmesi için ona fırsat tanıyın.







Çocuğunuzun Televizyon ve Sosyal Medya Kullanımını Kontrol Edin

Bu dönem içinde televizyon ve sosyal medya kullanımını azaltmak hem kendinizin hem de çocuğunuzun ruh sağlığı açısından iyi olacak. Bilgi kirliliğinin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemde bilgiyi sadece inanılırlığı sorgulanmayacak kaynaklardan elde etmeye çalışın.

Koronavirüs ile ilgili yetişkinler için hazırlanmış içerikleri çocuğunuzun yanında izlemeyin.

Çocuğunuza koronavirüs hakkında internette gördüğü çoğu haberin yanlış olduğunu, insanların sadece dikkat çekmek için bu tarz içerikler üretip yaydıklarını anlatın.

Çocuğunuzun ilgisini eğitime ve oyunlara doğru yönlendirin.





Çocuğunuza Kendinizden Emin Bir Şekilde Bilgi Verin

Böyle bir toplumsal panik döneminde çocuğunuz için inandırıcı olmak oldukça önemli. Bu inandırıcılığı da kendinizden emin bir şekilde onu yaşananlar hakkında bilgilendirerek kazanabilirsiniz. Bu sayede halihazırda size güvenme eğilimde olan çocuğunuz dışarıdan gelen bilgileri siz onaylamadan kabul etmeyecektir.

Çocuğunuza yaşananları onun anlayabileceği bir şekilde anlatın.

Koronavirüsün dünyanın sonu olmadığını, virüsün etkilerinin kısıtlı olduğunu hissettirin.

Virüs için alınması gereken önemleri ona anlatın ve bu önemleri sadece kendiniz için değil, çocuğunuz için de uygulayın. Bu konuda çocuğunuza örnek oluşturduğunuzu unutmayın.

Mümkün olduğu kadar pozitif olmaya çalışın. Salgın nedeniyle moraliniz bozuk olsa da bu durumu çocuğunuza hissettirmeyin.





Çocuğunuzun Yaşına Uygun Bir Şekilde Onunla İletişim Kurun

Farklı yaş gruplarının farklı mental kapasiteleri olmasından dolayı çocuğunuzla yaş grubuna göre iletişim kurmanız oldukça önemli.