2-6 yaş arası çocuğunuza dair tüm sorularınızın cevabı “Çocuğunuzu Anlamak” kitabında!





Çocuğum çok inatçı, nasıl önleyebilirim? İki yaş kriziyle nasıl baş edebilirim? Paylaşmayı ne zaman öğrenecek? Konuşma dilini nasıl geliştirebilirim? Anaokuluna başlamaya hazır mı? Ceza vermeli miyim? Çocuğun yaşı ve cinsiyeti boşanmadan etkilenmesini değiştirir mi? Bilgisayar ve oyun konsollarıyla çocuğun ilişkisi nasıl olmalıdır? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası, Tuğçe Acaröz Oğuz’un “Çocuğunuzu Anlamak” kitabında yanıt buluyor.“Bu kitapta sihirli annelik formülleri yok! Muhteşem baba olma kuralları yok! Bu kitapta ailelerin çocuklarını büyütürken sıklıkla yaşadıkları sorunlara ve merak ettikleri sorulara en gerçekçi ve samimi cevaplar var” diyor, çocuğu 2-6 yaş arasında olan anne babalar için gerçekçi bir yol haritası oluşturmak adına kaleme aldığı “Çocuğunuzu Anlamak” kitabının yazarı ve eğitmen Tuğçe Acaröz Oğuz.Oğuz akademik bilgilerini, okul öncesi eğitimdeki deneyimlerini ve araştırmalarını paylaştığı kitabı “Çocuğunuzu Anlamak”la ailelere, akıllarına takılan pek çok sorunun cevabını verirken, ebeveynlerin yaşadıkları sorunlarda, hiç de düşündükleri gibi yalnız olmadıklarını gösteriyor. Özlem Yıldız, Yavuz Seçkin, Murat Evgin, Gül Gölge Saygı, Jess Molho, Canan Hoşgör, Burcu Tatlıses gibi toplumun farklı kesimlerinden kişilerin kendi ebeveynlik deneyimleri de bu kitapta yer alıyor.Her ailenin kendinden bir şeyler bulacağı, hayatlarını kolaylaştırıcı hatırlatmaların, önerilerin yer aldığı kitapta bilgi, deneyim, gözlem ve gerçekçi yaklaşımlar bilimsel veriler ışığında harmanlanıyor.Mikado Yayınları’ndan 340 sayfa olarak çıkan kitap şu bölümlerden oluşuyor:İki Yaş kriziİnatçılıkMerakCinsellikPaylaşma-maKorkuDil GelişimiYalanAnaokuluKardeşKaliteli Zaman Geçirme“Hayır” DiyebilmeTutarlılıkÖdül ve CezaAşırı HareketlilikBoşanmaTeknoloji ve ÇocukÇocuğunuzu Anlamak / Tuğçe Acaröz Oğuz / Mikado Yayınları / Haziran 2014 / 340 sayfa / 29 TL1979 yılında İstanbul’da doğan Tuğçe Acaröz Oğuz, 1997 yılında Marmara Üniversitesi’nde Okul Öncesi Eğitimi ve Çocuk gelişimi Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimi aldı. 2001-2009 arasında çeşitli okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Kız Meslek Lisesi’nde çocuk gelişimi branşına geçen Tuğçe Acaröz Oğuz, halen İstanbul’da çocuk gelişimi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.Yaratıcı Drama, Orff ve Montessori konularında çeşitli eğitimler de almış olan yazar, bu konudaki çalışmalarına da devam etmekte, öte yandan e-dergilerde ve süreli yayınlarda çocuk gelişimi üzerine yazılar yayınlamaktadır.Özel kurumlara ve bireylere pedagojik danışmanlık hizmeti de veren Tuğçe Acaröz Oğuz, evli ve bir çocuk annesidir.