Çölyak hastalığı ve tedavisi

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Türkiye’de her 100 kişiden birinde görülen ve boy kısalığı, kansızlık, karında şişkinlik gibi şikayetlerle kendini belli eden çölyak, özellikle çocukların beslenmesini tüm yaşamları boyunca etkiliyor. Ancak diyetle tedavisi mümkün olan bu hastalığı ne kadar tanıyorsunuz ya da bu hastalık size ne kadar yakın hiç düşündünüz mü?

Yazı: Nilgün Yıldız



Son dönemlerde ismini belki de çok fazla duyduğumuz çölyak hastalığı maalesef çocuklarda çok sık görülüyor. Özellikle arpa, buğday ve çavdar tüketilmeye başlandıktan sonra ince bağırsakların iç yüzeyinde hasarlar meydana gelmeye başlıyor ve buna bağlı olarak hastalığın belirtileri ortaya çıkıyor. Medipol Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Gökhan Baysoy, “Çölyak hastalığının ortaya çıkabilmesi için mutlaka arpa, buğday ya da çavdarın tüketiliyor olmasıgerekiyor. Bu nedenle örneğin sadece anne sütüyle beslenen altı aydan daha küçük bebeklerde bu hastalık görülmüyor. Ancak bu tahılların tüketilmesinden hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar gereken zamanı belirlemek de mümkün değil. Bu süre kiminde haftalar ve aylar sürerken kiminde yıllar sonra görülebiliyor. Bu nedenle çölyak, sadece çocuklardadeğil erişkinlerde de görülebiliyor. Çölyak hastalığının tanısı ise kan tetkikleri ve endoskopiyle ince bağırsağın başlangıcından biyopsi alınmasıyla ortaya konulabiliyor” diyor.



‘BOYU KISA’ DEYİP GEÇMEYİN!

Çölyak hastalığının belirtileri yaşla birlikte farklılık gösterebiliyor. Özellikle küçük çocuklarda daha çok görülen belirtiler arasında ishal, kilo kaybı, karın şişliği, boy kısalığı, kansızlık ve D vitamini eksikliği yer alıyor. Büyük çocuklarda boy kısalığı önemli bir belirti. Erişkinlerde ise kilo kaybı, karın ağrısı, ishal ve kansızlık belirtileriyle tanı konulabiliyor.



