Bebeğinizin o sevimli, minik, inci gibi dişlerini korumak için şimdiden önleminizi alın. Çocukların ileride sağlıklı ağız ve diş yapısına sahip olabilmeleri için, küçük yaşlardan itibaren doğru beslenme ve diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları gerekiyor.

Yazı: Gülru İncu



Diş gelişimi anne karnında 5-6’ncı haftadan itibaren başlıyor. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme hem anne hem de bebeğin ağız ve diş sağlığı açısından önem taşıyor. Çocukların dişleri erişkinlere göre daha çabuk çürüyor. Bunun nedeni süt dişlerinin daimi dişlere oranla daha çok organik madde içermesi. Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk-sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamıyor. Ağızdaki çürüğü ancak diş ağrısı başladığı zaman fark ediyorlar, bu durumda çok geç kalınmış olabiliyor. Beslenme bozukluğu da dişlerin çürümesine neden oluyor. Diş gelişiminin doğru ilerlemesi için çocukların sağlıklı bir beslenme programına ihtiyacı var. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme düzenine sahip bir çocuk, çürük oluşumu açısından risk altında. Özellikle nişasta, şeker içeren ve yapışkan gıdaların çok tehlikeli olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, bunların diş yüzeyine yapışarak çürük oluşumuna ortam hazırladığını vurguluyor.





BİBERON ÇÜRÜĞÜNE DİKKAT!

Çocuklarda erken dönemde görülen ve genellikle üst ön dişlerde karşılaşılan diş çürüklerine biberon çürüğü deniyor. “Çocuğunuzun gündüz ve gece emzik olarak, su yerine süt, meyve suyu veya başka maddelerle dolu biberon kullanmasına ve içinde şekerli sıvı bulunan biberonla uyumasına izin vermeyin” diyen Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Hekimi Pınar Baksı Cebe, şeker içeren besinlerin bebeğiniz uyurken dişlerinin etrafında biriktiğine ve bakterilerin biriken şekerleri kullanarak diş çürüğü oluşmasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle çocuğunuzu mümkün olduğunca erken dönemde bardak kullanmaya alıştırmalısınız. Bebeklerin temel besin kaynağı olan sütün doğal içerindeki şeker zamanla dişlerde çürüklere neden olabiliyor. Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, biberon çürüğünün oluşmaması için ağız ve diş sağlığı bakımının özellikle bebeklik döneminde ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor: “Biberonla bebeğe verilen şekerli, bisküvili, ballı veya pekmezli süt, bebeğin dişlerinde hızla çürümeye neden oluyor. Özellikle gün içinde ve gece boyunca sürekli biberon alışkanlığı olan bebeklerin dişlerinde biberon çürüğü geliştiği biliniyor” diyen Kışlaoğlu, bebeklerde çürük tedavisinin neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor. Erken yaşta çekilen süt dişlerinin, ardından çıkacak daimi dişlerde yapısal bozukluklara ve hatta ileride konuşma problemlerine yol açtığını, bu nedenle önlem alarak çürük oluşumunu minimuma indirmek gerektiğini vurguluyor. Biberon çürüğü görülen dişlerin tedavi edilmediği takdirde ağrı ve iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Kışlaoğlu, diş ağrısının bebekte beslenme ve uyku düzensizliğine yol açtığının da altını çiziyor.