DogruOkul.com

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Özel okul seçimi yaparken kendi kriterlerinize uygun okulları araştırıp, bu okullar hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz tamamen ücretsiz bir servis…

Okul seçimi yapmakta zorlanıyorsanız, okullar hakkında fikir sahibi olmanızı kolaylaştıracak bir siteyle tanıştıralım sizi? DogruOkul.com. Sitede ülkemizdeki tüm özel eğitim kurumlarını birarada bulabilir ve özel okul tercihi yaparken kendi kriterlerinize uygun okulları araştırarak bu okullar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz, tamamen ücretsiz olan DogruOkul.com’da herhangi iki okulu karşılaştırabilir veya ilgilendiğiniz okullardan ücretsiz bilgi ve görüşme talep edebilirsiniz.

İşte DogruOkul.com’un sunduğu hizmetlerden bazıları:

•Anaokulu, ilköğretim, lise/kolej, üniversite seviyelerinde hizmet veren ayrıca yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarını da, gitmek istediğiniz ülke ve almak istediğiniz eğitim türüne göre arayabilirsiniz.

• Her okul seviyesi için yüzlerce okul arasından kendi kriterlerinize göre (yıllık ücret, öğretilen yabancı dil, lokasyon, sosyal ve fiziksel olanaklar vb.) okulları arayabilir ve arama sonucunda listelenen okullardan ilgilendiklerinizi favorinize ekleyebilir veya okul detay sayfasındaki sağ taraftaki bilgi formu ile okuldan ücretsiz bilgi talep edebilirsiniz.

• Favorinize eklediğiniz okullara, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde kolayca tekrar ulaşabilir, okulların ön kayıt, tanıtım tarihleri, taban puan, kontenjan, erken kayıt avantajları vb. önemli bilgilere hiç yorulmadan ulaşabilir, karar verme ve kayıt sürecini daha rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.

• Karşılaştırma özelliği sayesinde, ilgilendiğiniz okulların bilgilerini yan yana kıyaslama imkanı bulabilir ve kısa listenizi oluşturmak için daha net kararlar verebilirsiniz.